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Domenica In, domenica 4 ottobre: gli ospiti di oggi di Mara Venier

L'appuntamento della domenica con la signora della tv in compagnia dei suoi ospiti

Mara Venier - fotogramma/ipa
Mara Venier - fotogramma/ipa
04 ottobre 2026 | 06.49
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

'Domenica In' torna oggi, domenica 4 ottobre, con la seconda puntata sempre condotta da Mara Venier, in compagnia di Tommaso Cerno ed Enzo Miccio, in onda alle 14 su Rai 1.

Tra gli ospiti di oggi, i Pooh: il gruppo si esibirà con alcuni grandi successi come 'Uomini soli', 'Pensiero' e 'Chi fermerà la musica', oltre a presentare il loro nuovo libro 'Banda nel vento'. Lo spazio 'Amici miei' sarà interamente dedicato alla prima puntata di 'Ballando con le Stelle', in onda sabato sera su Rai 1. In studio: Monica Guerritore, Eugenio Finardi, Massimo Ghini, Jimmy Ghione, Simona Ventura, Francesca Fialdini, Simone Di Pasquale e Rossella Erra.

Per lo spazio di attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno gli ultimi sviluppi sul caso Garlasco con Salvo Sottile, Rita Cavallaro e il Gen. Luciano Garofano in collegamento.

Enzo Miccio, nella sua Top5, commenterà le ultime notizie in tema di moda e spettacolo mentre per lo spazio il 'Pranzo della domenica', l’inviato Savino Zaba si collegherà dalla Riviera romagnola dove ci sarà Mirko Casadei con la sua orchestra. In chiusura di puntata, Mara Venier si collegherà con il Foro Italico di Roma per la 15° edizione di 'Tennis & Friends'. In studio la nuova band con il suo nuovo frontman Timothy Cavicchini.

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