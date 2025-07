Viaggio da incubo per Mara Venier. La conduttrice di Domenica In, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una storia per documentare il viaggio in treno da Milano a Firenze nella giornata di oggi, 4 luglio, con il caldo opprimente che caratterizza il meteo ormai da settimane. "Milano-Firenze, 90 minuti di ritardo", dice Venier. "Aria condizionata rotta in treno, meno male che ho il mio ventaglio...".