circle x black
Cerca nel sito
 

Mara Venier, il marito Nicola Carraro: "In fin di vita per un farmaco dimagrante"

Sulle pagine di 'Chi' il produttore e marito di Mara Venier ha raccontato la sua esperienza

Nicola Carraro e Mara Venier - Instagram
Nicola Carraro e Mara Venier - Instagram
28 gennaio 2026 | 15.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nicola Carraro ha parlato di un grave problema di salute che lo ha portato quasi alla morte. Il produttore e marito di Mara Venier ha spiegato sulle pagine di 'Chi' di aver subito un'operazione al San Raffaele di Milano a causa di una pancreatite acuta scatenata da un farmaco assunto per una cura dimagrante.

Carraro ha definito il suo ultimo anno come un vero "calvario": "Tre settimane ricoverato. Con Mara che faceva avanti e indietro da Roma", si legge sul magazine 'Chi'.

Nel corso della puntata di oggi di 'La volta buona', programma di Caterina Balivo su Rai1, il Professor Giorgio Calabrese ha sottolineato i rischi legati proprio all'uso di farmaci senza controllo medico: "Qualunque farmaco può creare dei problemi, ci vuole una valutazione clinica".

Le difficoltà di Nicola Carraro

Nicola Carraro arriva da un anno particolarmente complicato: come la stessa Mara Venier ha raccontato pubblicamente in più occasioni, il produttore cinematografico ha affrontato diversi problemi di salute che lo hanno costretto a trasferirsi a Milano, dove è stato seguito da un’équipe medica specializzata presso l’ospedale San Raffaele. Sui social lo stesso Nicola Carraro si era mostrato in carrozzina, spiegando di aver subito "una combinazione micidiale tra ernia del disco e polmoni mi ha steso", che lo avevano costretto a un lungo periodo di convalescenza.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
nicola carraro mara venier carraro come sta
Vedi anche
Violenza sulle donne, Schlein: "Testo Bongiorno irricevibile, ho sentito Meloni e gliel’ho detto"
News to go
Maltempo in Sicilia, si contano i danni
Mercosur, Paganini (ICE Bruxelles): "Da farmaceutica ad automotive e IGP, tutte le opportunità per l'Italia" - Video
News to go
Migranti, nel 2025 almeno 1.314 sono morti nel Mediterraneo centrale
News to go
Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio
Milano, 28enne ucciso in operazione antidroga: il videoselfie della nostra inviata
Sabrina Impacciatore: "I set americani? Se non funzioni ti mandano a casa" - Video
News to go
Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza