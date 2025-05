Fiorello ipotizza scherzosamente un futuro approdo a 'Domenica In', e Mara Venier replica a strettissimo giro. A Tv Talk, la regina della domenica risponde allo showman siciliano: "Lui ha detto dopo Mara, ma io invece faccio un invito. Fiorello perché dopo Mara? Si fa con Mara". L'intervista completa a Mara Venier sarà trasmessa domani alle 15 su Raitre.

La dichiarazione di Fiorello

Nel corso di una diretta Instagram con Fabrizio Biggio, Fiorello aveva parlato dell'ipotesi di una 'Domenica In' post Venier, "quando Mara non avrà più voglia", per poi scherzarci su il giorno seguente, nella puntata di chiusura della prima settimana del nuovo programma 'Radio2 Radio Show - La Pennicanza'.

Lo showman aveva parlato di un'idea per un format diverso da quello attuale. "Mara l'ha fatto alla Mara Venier. Io faccio spettacolo, non sono capace a fare le interviste. Farei il grande spettacolo del sabato sera, però la domenica pomeriggio, con scenografie pazzesche, balletti pazzeschi, super ospiti". Poi ha aggiunto: "Però ci dobbiamo sbrigare perché, voglio dire, noi siamo vecchi, non è che possiamo aspettare ancora molto".

Il vocale di Mara Venier

Prima di parlare con 'Tv Talk' Mara Venier aveva scelto di mandargli un messaggio vocale. "Amore, ma che cavolo di casino hai fatto…', aveva scherzato 'zia Mara' in un tono colorito, ma affettuoso.