circle x black
Cerca nel sito
 

Marcella Bella balla 'Pelle Diamante' a Ballando, Lucarelli: "Inguardabile, oltre il cringe"

Botta e risposta dopo l'esibizione della cantante

Lucarelli e Marcella Bella - fotogramma/ipa
Lucarelli e Marcella Bella - fotogramma/ipa
25 ottobre 2025 | 22.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Marcella Bella più energica che mai sul palco di Ballando con le stelle. Nella puntata di questa sera, sabato 25 ottobre, la cantante si è esibita in una coreografia sulle note di 'Pelle diamante', il brano portato in gara al Festival di Sanremo del 2024.

Ma la performance non ha convinto la giuria. Selvaggia Lucarelli, in particolare, non ha risparmiato le critiche: "Devo dire che la canzone era già molto cringe, ma era mitologica. Con te che spacchi la chitarra elettrica è diventato... trash, oltre il cringe", ha detto la giurata.

Lucarelli ha poi rincarato la dose: "Era veramente inguardabile e non te lo meritavi, qui hai sbagliato anche in modo costruito. Era tutto pensato, avrei voluto vedere te ballare. E se lo riguardi, hai sbagliato anche il playback", queste le parole di Lucarelli. Altrettanto negativi i commenti del resto della giuria, Marcella Bella ha infatti totalizzato 14 punti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ballando con le stelle selvaggia lucarelli marcella bella
Vedi anche
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video
Festa del Cinema di Roma: si chiude con Verdone, Archibugi e Lucio Corsi - Videonews dalla nostra inviata
Romigi (Neuromed): "Ora legale impatta su sonno e attenzione, e fa risparmiare pochissimo. Più utile ora solare"
Festa del Cinema di Roma, oggi è il giorno di Luc Besson con 'Dracula' - Videonews della nostra inviata
Festa del Cinema, Tinto Brass sul red carpet accolto da applausi - Video
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"
Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Io sono Rosa Ricci': la videonews
Russia, Putin annuncia esercitazioni nucleari - Video
L'ultima cena di Pasolini, a 50 anni dalla morte il racconto del ristoratore - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza