Marco D'Amore annuncia, con un post sui social, la fine delle riprese di 'Gomorra - Le origini', prodotta da Sky Studios e Cattleya (parte di ITV Studios). I 6 episodi racconteranno l'ascesa criminale di Pietro Savastano, da quando era solo un ragazzo di strada. "Finisce all’alba, dopo un anno esatto di lavoro, questa gigantesca e mirabolante avventura. Non sento fatica perché tanta è la felicità", scrive D'Amore, che nella serie madre 'Gomorra' ha prestato il volto a Ciro 'L'immortale'.

Il regista dice "grazie dal profondo del cuore a tutti gli uomini e le donne che hanno compiuto con me il viaggio. A chi ha consigliato, aiutato, confortato. A chi ha alleggerito il carico con professionalità, talento e dedizione. A voi il mio amore, la mia devozione. Grazie Napoli, al tuo centro e alle tue periferie. Al tuo popolo. Grazie per la generosità con cui siamo stati accolti, per lo stupore che ancora suscita attraversare questa unica e rara città-mondo. Grazie a chi ci ha difeso, contrariamente a chi ha offeso, senza sapere nulla di ciò che è stato fatto e con che rispetto e studio e passione. Vedrete. Ora dormo. Domani è un altro giorno", conclude.

'Gomorra - Le origini' è scritta da Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli ('L’immortale', 'ZeroZeroZero', 'Django'), già storici autori della sceneggiatura di 'Gomorra - La Serie', assieme a Marco D’Amore - che è anche supervisore artistico - e allo stesso Roberto Saviano.