Marilyn Manson, il ritorno dell'ultima rockstar: "Volevano distruggermi, sono più forte"

C'è chi non avrebbe scommesso un centesimo sul ritorno in grande stile di Marilyn Manson. E invece la rockstar più anticonvenzionale al mondo appare più in forma che mai, anche dal vivo. Il Reverendo torna all'Alcatraz di Milano per un unica data, regalando ai fan milanesi un'ora e mezza di show ad alto tasso adrenalinico. Un concerto andato sold out nel giro di 24 ore lo scorso agosto, quando è stato annunciato il tour europeo, nel caso ci fossero stati dubbi sul fatto che l'ex 'Antichrist Superstar' potesse ancora avere l’appeal di un tempo, dopo anni di controversie e assenza dalla scena.

Ne sono una dimostrazione i fan, che fin dalla notte precedente si sono messi in coda, sfidando la pioggia battente e il freddo, in via Valtellina. Tutto pur di arrivare in transenna o potersi avvicinare il più possibile al loro idolo, assaporare il ritorno, osservarlo da vicino, godere di ogni piccolo istante. Lui lo sa bene e apprezza: "Hanno cercato di portarvi via da me, di distruggermi ma mi hanno solo reso più forte" dice rivolgendosi al pubblico, prima di intonare uno dei suoi successi di sempre, 'Disposable Teens'.

Marilyn Manson, al secolo Brian Hugh Warner, è in forma smagliante (lo stesso artista ci tiene spesso a sottolineare i quattro anni di sobrietà dall’alcol) e appare oggi disintossicato, dimagrito e con la voce che dei fasti di ‘Holy Wood’. Sul palco non sta fermo un attimo. Salta, incita i fan, emoziona intonando brani come ‘The Beautiful People’, ‘Love Song’, ‘Tourniquet’, 'Coma White' anche i brani del nuovo lavoro in studio ‘One Assassination Under God - Chapter One’, uscito il 22 novembre scorso come l'opener 'Nod If You Understand' e 'As Sick As The Secrets Within'.

Un album che vede il ritorno in pompa magna del produttore e musicista Tyler Bates, insieme con lui sul palco, che ha dato il tocco che da anni mancava al sound del Reverendo. Niente Bibbie strappate, fiamme o accessori blasfemi del passato nei quali il musicista statunitense ha sempre sguazzato. La scena di questo tour è spoglia, con qualche croce rovesciata, luci blu e rosse, e un look sobrio in total black per il re dello shock rock che non opta per molti cambi d'abito, puntando invece soprattutto sugli accessori, come gli iconici cappelli tanto amati.

E' chiaro che sia concentrato sulla performance e si vede: l’intenzione è riportare l’attenzione sulla musica, che negli ultimi anni è spesso stata in secondo piano rispetto alle vicende giudiziarie che l’hanno riguardato, soprattutto con il caso delle accuse di violenza domestica, recentemente cadute, mosse in prima battuta dall’ex compagna, l’attrice Evan Rachel Wood e che poi hanno coinvolto altre donne. Controverso, venerato dai suoi fan e odiato da chi non apprezza la sua musica, di certo oggi c’è che Marilyn Manson è diventato più riflessivo e meno trasgressivo di un tempo e non spaventa più nessuno. La voce regge ancora, come dimostrano lo spettacolo all'Alcatraz e l’ultimo album, accolto favorevolmente dalla critica. Il musicista, insomma, è ancora il re indiscusso del genere. (di Federica Mochi)