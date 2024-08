Marina Suma, da Sapore di mare all'Isola dei Famosi - Ascolta

E' diventata un idolo generazionale con l'iconico film del 1983 dei Vanzina 'Sapore di mare' che torna di nuovo nelle sale in versione restaurata in 4K. Lei è Marina Suma, indimenticabile in quella scena finale in cui lei e Jerry Calà si guardano. Una clip che racchiude l’essenza del film. In quello sguardo c’è tutta la nostalgia e la malinconia per la fine di un amore, dell’estate. E ci si chiede, come racconta Marina, se quei momenti torneranno. Un periodo che riporta la mente al periodo dell’adolescenza e dell’estate, ricorda Marina, che sui social riceve ancora tanti messaggi dai fan di un film che ha segnato un'epoca. Ma lo sai veramente chi è marina Suma? Scopriamolo assieme.