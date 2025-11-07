circle x black
Ballando, Martina Colombari: "Avrei voluto soffrire io al posto di mio figlio Achille"

Lo sfogo dell'attrice con Francesca Fialdini

Achille Costacurta e Martina Colombari - fotogramma/ipa
07 novembre 2025 | 15.46
Redazione Adnkronos
"Avrei voluto soffrire io al posto suo". Con queste parole Martina Colombari ha commentato le dichiarazioni rilasciate dal figlio Achille Costacurta ospite a One More Time, podcast di Luca Casadei. Il giovane, figlio dell’ex calciatore Billy Costacurta e dell’attrice, aveva raccontato della sua adolescenza difficile segnata dalla detenzione, un TSO, droghe, la diagnosi di ADHD, un tentativo di suicidio e il rapporto difficile con i genitori.

Dietro le quinte di Ballando con le Stelle, Francesca Fialdini si è rivolta a Martina Colombari dicendole: "Ho visto il podcast di Achille, molto interessante". "La cosa strana - ha replicato Colombari - è che sono tutte cose che io ho vissuto in prima persona, io ho chiamato l'ambulanza per la TSO, però il fatto che uscisse dalla sua voce... lui l'ha raccontato in maniera così lucida... è stato toccante. Avrei voluto soffrire io al posto suo".

Colombari ha vissuto quelle dichiarazioni come una sorta di liberazione: "In un certo senso, il fatto che lui abbia sdoganato tutto quello che è successo a me ha tolto un peso enorme". L'attrice ha poi parlato dei giudizi ricevuti: "In tanti mi additavano come la mamma sbagliata, la mamma che non ce l'ha fatta, quella che avrebbe potuto fare di più. Io sono stata anni in silenzio". "Immagino che tu ne abbia ingoiate tante...", ha replicato Fialdini mostrando tutto il suo sostegno.

