MasterChef Italia, oggi prova in esterna allo Juventus Stadium

Sarà una notte davvero indimenticabile, ma non per tutti perché, anche stavolta, qualcuno dovrà abbandonare il sogno di proseguire il proprio percorso tra i fornelli

I giudici di 'MasterChef Italia' e lo Juventus Stadium - Ipa
22 gennaio 2026 | 07.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Quella di stasera sarà, per i cuochi amatoriali di 'MasterChef Italia', una notte davvero indimenticabile: negli episodi di questa settimana, come sempre in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now, vivranno un’occasione incredibile e irripetibile, la Prova in esterna nello spettacolare scenario dello Juventus Stadium, tempio del tifo bianconero.

Guidati dai tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, gli aspiranti 'MasterChef' in gara quest’anno tra i fornelli del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy avranno la possibilità di cucinare per personaggi noti ed ex campioni appartenenti al mondo juventino, tra cui due dei campioni più amati della 'Vecchia Signora', Giorgio Chiellini (oggi Director of Football Strategy della squadra) e Gianluca Pessotto, Football Team Staff Coordination Manager, Sara Gama, leggenda del calcio femminile nonché storica capitana della Juventus Women, oltre a tifosi storici guidati da Cristina Chiabotto.

Quando manca sempre meno alla Top Ten di questa edizione, sempre negli episodi di oggi alle 21.15 tornerà la chef Chiara Pavan, stavolta per cucinare insieme alla Masterclass durante la sua nuova 'Green Mystery Box', la specialissima Box focalizzata sul mondo vegetale e sul concetto di 'zero sprechi' che metterà in palio due spille, la Golden per il piatto migliore e la Green per quello più sostenibile, in piena linea con la visione culinaria della chef. A seguire i cuochi amatoriali si butteranno a capofitto in una prova 'croccante' con 'l'Invention Test', per il quale si cimenteranno con l’alimento simbolo di cultura e identità per eccellenza, il pane: presenzieranno il cuoco dei panini gourmet Alessandro Frassica e la chef della panificazione Francesca Casci Ceccacci.

Una serata intensissima, piena di colpi di scena e con una Prova in esterna spettacolare: a 'MasterChef Italia' sarà una notte davvero indimenticabile. Purtroppo non lo sarà per tutti, perché anche stavolta qualcuno dovrà abbandonare il sogno di proseguire il proprio percorso tra i fornelli. Chi potrà continuare a coltivare il sogno di diventare il nuovo 'MasterChef'?

MasterChef Italia Juventus Stadium masterchef 2025 masterchef 2026
