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Aurora Ramazzotti si è sposata, papà Eros: "In un'epoca allo sbando, vedere due ragazzi felici è un miracolo"

La figlia di Eros e di Michelle Hunziker è convolata a nozze con Goffredo Cerza a Militello in Val di Catania, paese d'origine del grande Pippo Baudo

Aurora Ramazzotti si è sposata, papà Eros:
04 luglio 2026 | 20.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"In un'epoca allo sbando, con sempre meno umanità, in una realtà in cui ci si perde e tutto sembra diventare futile, vedere due ragazzi felici, empatici e innamorati è un miracolo. Ve lo dico: non cambiate mai, ma miglioratevi e portate nel mondo solo amore". Questi gli auguri di papà Eros Ramazzatti alla figlia Aurora, che è convolata a nozze con Goffredo Cerza a Militello in Val di Catania, paese d'origine del grande Pippo Baudo. Il rito civile si è svolto ieri in Comune, davanti a pochi intimi - a partire dalle mamme degli sposi - Michelle Hunziker e Francesca Romana - e ha dato il via alle celebrazioni di un lungo weekend che Aurora e Goffredo ricorderanno per tutta la vita.

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