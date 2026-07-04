Aurora Ramazzotti si è sposata, papà Eros: "In un'epoca allo sbando, vedere due ragazzi felici è un miracolo"

"In un'epoca allo sbando, con sempre meno umanità, in una realtà in cui ci si perde e tutto sembra diventare futile, vedere due ragazzi felici, empatici e innamorati è un miracolo. Ve lo dico: non cambiate mai, ma miglioratevi e portate nel mondo solo amore". Questi gli auguri di papà Eros Ramazzatti alla figlia Aurora, che è convolata a nozze con Goffredo Cerza a Militello in Val di Catania, paese d'origine del grande Pippo Baudo. Il rito civile si è svolto ieri in Comune, davanti a pochi intimi - a partire dalle mamme degli sposi - Michelle Hunziker e Francesca Romana - e ha dato il via alle celebrazioni di un lungo weekend che Aurora e Goffredo ricorderanno per tutta la vita.