Quasi nove anni di Conservatorio, poi la radiazione per uno stile pianistico considerato "troppo esuberante" e poco compatibile con la formazione classica. Una porta chiusa che, per Matthew Lee, si è trasformata nell’inizio di una carriera di successo, tra rock’n’roll, blues, swing e una concezione del pianoforte che mette insieme musica e show. "Mi ha costretto a darmi da fare, a cercare di trovare la mia vera strada. Non sarei qui altrimenti", racconta all’Adnkronos. Oggi quell’attitudine fuori dagli schemi è la sua firma e attraversa anche 'From 20’s to 20’s – The Piano Odyssey', lo spettacolo con cui il pianista e performer pesarese ripercorre un secolo di musica, dagli anni Venti ai giorni nostri, tra grandi classici, riletture e incursioni nel rock’n’roll. Dopo le due date milanesi del 18 e 19 novembre prossimi al Blue Note, il tour proseguirà il 22 gennaio al Teatro Sociale di Busto Arsizio e il 31 gennaio al Teatro Duse di Bologna.

Il tuo modo di suonare il pianoforte è molto fisico e teatrale. Come hai sviluppato questo modo di stare sul palco?

"Credo sia una cosa molto istintiva, non è qualcosa che ho studiato a tavolino. Per me il pianoforte non è soltanto uno strumento da suonare, ma quasi un’estensione del mio corpo. Quando sono sul palco cerco di trasmettere fisicamente quello che sento attraverso la musica. Sono cresciuto ascoltando artisti che facevano dello spettacolo una parte fondamentale della loro espressione musicale, e sicuramente questo ha influenzato il mio modo di stare in scena. Poi c’è anche una componente di improvvisazione molto forte. Ho una scaletta e degli arrangiamenti, naturalmente, ma quello che succede durante un concerto dipende moltissimo dall’energia che si crea con il pubblico. Non sono uno che riesce a stare fermo per tutta la sera davanti al pianoforte! Mi piace sorprendermi e sorprendere chi mi ascolta. Se tutto fosse programmato nei minimi dettagli, perderebbe una parte importante della sua magia".

Jerry Lee Lewis ed Elvis Presley sono stati i tuoi primi riferimenti. Che cosa hai preso da loro e che cosa hai cercato di rendere tuo?

"Sono stati fondamentali. Elvis mi ha fatto innamorare del rock’n’roll, mentre Jerry Lee Lewis mi ha letteralmente folgorato per il suo modo di suonare il pianoforte. Da bambino ascoltavo i loro dischi e rimanevo affascinato da quell’energia, da quella libertà, da quella capacità di conquistare il pubblico. Da loro ho imparato soprattutto che la musica non deve essere soltanto eseguita bene: deve arrivare alle persone, deve emozionare, deve avere un’identità. Però non ho mai voluto diventare la copia di qualcuno. Ho studiato molto, ho approfondito il blues, il jazz, lo swing e altri linguaggi musicali, cercando di mettere insieme tutte queste influenze. Credo che il vero obiettivo di un musicista sia proprio questo: conoscere profondamente i propri maestri, ma trovare il coraggio di avere una voce personale. Io cerco di suonare quello che sono".

Nel rock’n’roll delle origini il musicista era anche un grande intrattenitore. Oggi si è un po’ persa questa dimensione dello spettacolo?

"Secondo me, in parte sì. Oggi siamo molto concentrati sulla musica come prodotto, sulle classifiche, sui numeri, sui social e sulla visibilità. Tutte cose che fanno parte del mercato musicale contemporaneo, ma che non necessariamente raccontano il valore di un artista sul palco. Nel rock’n’roll delle origini c’era una dimensione quasi rivoluzionaria: il musicista era un personaggio, aveva un’attitudine, un modo di muoversi e di comunicare. Penso a Jerry Lee Lewis, Little Richard, Elvis Presley: non andavano semplicemente a eseguire delle canzoni, creavano uno spettacolo. Io credo moltissimo in questa dimensione. Il pubblico viene a un concerto per vivere un’esperienza, non soltanto per ascoltare una riproduzione dal vivo di quello che potrebbe sentire a casa. Naturalmente ci sono tantissimi artisti contemporanei che sanno essere grandi performer, ma penso che dovremmo recuperare un po’ di quella fisicità, di quel contatto e di quella spontaneità. Il palco deve essere un luogo in cui può succedere qualcosa di imprevedibile".

Con 'From 20’s to 20’s – The Piano Odyssey' attraversi un secolo di musica. Come hai costruito la scaletta e scelto i brani da reinterpretare?

"È nato tutto dalla voglia di mettere un po’ d’ordine nel mio grande marasma musicale! Nel corso degli anni ho ascoltato e riarrangiato tantissima musica, appartenente a epoche e generi anche molto lontani tra loro. A un certo punto mi sono chiesto: perché non costruire uno spettacolo che racconti questo percorso? Abbiamo quindi selezionato brani significativi delle varie decadi, dagli anni Venti del Novecento fino alla musica dei giorni nostri. Non volevamo realizzare una semplice successione di cover, ma un vero viaggio musicale, con un filo conduttore preciso: il pianoforte e il mio modo di interpretarlo. La cosa interessante è scoprire quanto siano collegati mondi apparentemente distanti. Il blues, il jazz, lo swing, il rock’n’roll e persino certe sonorità contemporanee hanno radici e influenze comuni. Ogni brano viene riarrangiato secondo la mia sensibilità, senza cercare di riprodurre fedelmente l’originale. In fondo, questo spettacolo racconta anche la mia storia personale, le mie passioni e il mio percorso musicale. È un’odissea attraverso la musica, ma anche attraverso quello che sono".

Il tour italiano prosegue con due date al Blue Note di Milano e altri appuntamenti nei prossimi mesi. Che cosa deve aspettarsi il pubblico che ancora non conosce questo spettacolo?

"Deve aspettarsi una serata in cui può succedere davvero di tutto. Ci saranno grandi classici, momenti di virtuosismo pianistico, rock’n’roll, blues, swing, jazz e anche sonorità più contemporanee. Anche musica classica! Ma soprattutto ci sarà tanta energia. Il bello di “From 20’s to 20’s” è che non bisogna necessariamente conoscere tutti i brani o essere appassionati di un genere particolare. È uno spettacolo pensato per incuriosire, anche attraverso canzoni che magari il pubblico conosce ma che non si aspetta di ascoltare in quella veste. Il Blue Note è un posto al quale sono particolarmente legato, anche perché permette di avere le persone molto vicine. Per me il contatto visivo con il pubblico è fondamentale: mi piace vedere le reazioni, capire cosa succede in sala e lasciarmi condizionare da quell’energia. Dopo Milano ci saranno anche altri appuntamenti importanti, tra cui il Teatro Duse di Bologna a fine anno e il Teatro Sociale di Busto Arsizio a gennaio. Il mio obiettivo è sempre lo stesso: far uscire le persone dal teatro o dal club con il sorriso e, possibilmente, con la voglia di tornare a un altro concerto".

Hai suonato in molti Paesi, dagli Stati Uniti alla Cina. Come viene accolto il tuo modo di fare musica nei diversi Paesi e c’è qualcosa che hai imparato suonando all’estero?

"Una delle cose più belle che ho imparato viaggiando è che la musica non ha davvero bisogno di traduzioni. Puoi trovarti davanti a un pubblico che parla una lingua completamente diversa dalla tua, ma se quello che fai è autentico, il messaggio arriva. Naturalmente ogni Paese ha le sue caratteristiche e le sue sensibilità. Negli Stati Uniti, per esempio, il rock’n’roll e il blues fanno parte di una tradizione culturale molto profonda. È una grande emozione portare la mia musica proprio nei luoghi in cui sono nati tanti dei miei riferimenti. E devo dire che quando mi presento come musicista italiano trovo rispetto e curiosità: c’è consapevolezza della preparazione musicale che possiamo avere. In Cina, come in altri Paesi, ho scoperto invece quanto possa essere sorprendente la risposta del pubblico anche quando il repertorio appartiene a una cultura musicale diversa. Viaggiare ti insegna soprattutto a non dare mai nulla per scontato. Ogni concerto è un incontro, e ogni pubblico ti restituisce qualcosa di diverso. Ma c’è una cosa che ho capito ovunque: se sei sincero in quello che fai, la musica funziona dappertutto".

In Inghilterra ti hanno soprannominato ‘The Genius of Rock’n’Roll’. Quanto ha contato il riconoscimento internazionale nella tua carriera?

"È sicuramente un riconoscimento che mi ha fatto molto piacere e che porto con orgoglio. Quando arrivi in un Paese straniero e trovi persone che apprezzano il tuo lavoro al punto da attribuirti un appellativo del genere, è una bella soddisfazione. Però non credo che un soprannome o un riconoscimento possano definire un musicista. Quello che conta davvero è riuscire a mantenere nel tempo la propria identità e continuare a crescere. La dimensione internazionale mi ha dato moltissimo, sia dal punto di vista professionale sia umano. Suonare in contesti diversi, confrontarsi con altri musicisti e portare la propria musica fuori dall’Italia ti permette di allargare continuamente gli orizzonti. Naturalmente fa piacere essere apprezzati, ma la cosa che mi interessa di più è sapere che, dopo tanti anni, c’è ancora qualcuno che compra un biglietto, viene a un mio concerto e si emoziona ascoltandomi. Quella è la soddisfazione più grande".

Sei stato cacciato dal Conservatorio perché suonavi il pianoforte “troppo da rock'n'roll”. Oggi è la tua firma. Possiamo dire che quella radiazione è stata la tua prima, vera consacrazione? Tornando indietro seguiresti lo stesso percorso?

"È stato un momento fondamentale, mi ha 'costretto' a darmi da fare, a cercare di trovare la mia vera strada. Non sarei qui altrimenti. Tornassi indietro farei le stesse cose, non ho grandi rimpianti, ho fatto praticamente sempre quello che ho voluto nel bene e nel male. Se sei un artista non credo si possa fare diversamente".

Il rock’n’roll è nato come musica di rottura. Secondo te oggi conserva ancora la stessa capacità di essere controcorrente o altri generi, come il rap, lo hanno ‘sostituito’?

"Non credo che il rock’n’roll sia stato sostituito. Credo piuttosto che ogni epoca abbia il suo linguaggio e il suo modo di esprimere una forma di ribellione. Quando è nato, il rock’n’roll ha rappresentato una vera rottura con quello che c’era prima: ha cambiato il modo di fare musica, di vestirsi, di ballare e persino di comportarsi. Oggi il rap ha assunto, sotto certi aspetti, un ruolo simile, perché ha dato voce a una generazione e a determinate realtà sociali e culturali. Ma non metterei questi generi in contrapposizione. La musica è un flusso continuo: il rock’n’roll stesso nasce da una contaminazione di blues, rhythm and blues, country e gospel. Ogni genere prende qualcosa da quello che è venuto prima e lo trasforma. Io continuo ad amare profondamente il ritmo che c'è nel rock’n’roll, ma non penso che un artista debba vivere guardando soltanto al passato. Bisogna avere le radici ben salde e contemporaneamente la curiosità di esplorare. È quello che cerco di fare anche oggi, avvicinandomi a sonorità nuove come il country contemporaneo".

Sette album e una carriera internazionale avviata, c’è ancora un traguardo che vorresti raggiungere?

"Assolutamente sì. Penso che un artista debba sempre avere qualcosa da inseguire, altrimenti rischia di fermarsi. In questo momento sono molto concentrato sul prossimo album, che abbiamo appena terminato di registrare. È un progetto al quale tengo particolarmente, perché rappresenta un’evoluzione del mio percorso musicale. Ho lavorato molto sul rapporto tra il mio pianoforte, il rock’n’roll e il country moderno americano, cercando di creare un suono nuovo e personale. Ci sono influenze che arrivano da artisti come Blake Shelton e Brad Paisley, ma anche da mondi più contemporanei. È una direzione che mi rappresenta molto in questo momento. Tutto questo ovviamente è stato reso possibile grazie alla collaborazione con il produttore Bruno Riva che mi ha aiutato a cercare il giusto sound. Non so ancora esattamente dove mi porterà questo lavoro, ed è proprio questo il bello. Mi piace mettermi in discussione, rischiare e fare cose che magari qualcuno non si aspetta da me. Se devo pensare a un traguardo, più che a un luogo o a un premio, vorrei riuscire a continuare a fare questo mestiere con la stessa passione di quando ero bambino. Vorrei suonare ancora in giro per il mondo, conoscere nuovi pubblici, scrivere musica e magari riuscire a sorprendere ancora qualcuno. Perché, alla fine, il mio sogno non è mai cambiato: salire su un palco, sedermi davanti a un pianoforte e divertirmi. E spero di poterlo fare ancora per tantissimo tempo".