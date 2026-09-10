"È stato un giorno terribile, e non voglio ricordarlo". Così all'Adnkronos Matthew Modine - per tutti l'indimenticabile soldato "Joker" del film 'Full Metal Jacket' di Stanley Kubrick- ha ricordato l'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001. Intercettato al Lido di Venezia per la presentazione di 'Be Brave' (il documentario realizzato con l'Ia e dedicato al patron di Diesel Renzo Rosso), l'attore ha condiviso il ricordo di quel tragico momento: "Io vivo a New York e nel momento dell'attentato mi trovavo a Greenwich Village". Per Modine è stato un momento "emotivamente troppo forte. Un giorno triste", conclude rivolgendo un pensiero a tutte le vittime dell'attentato: "Siamo qui a Venezia per celebrare i film e il cinema, che Dio benedica tutti coloro che non ci sono più".