Maurizio Merluzzo torna da febbraio con '...E se facessi un tour?!?'

Due serate sold-out di fila al Teatro Martinitt di Milano hanno segnato un esordio trionfale per '...e se facessi uno spettacolo?!?' e '...e se ne facessi un altro?!?', lo spettacolo di Maurizio Merluzzo che, dopo questo successo, è pronto a portare il suo talento in tutta Italia con '...E se facessi un tour?!?'. Lo spettacolo partirà il 21 febbraio da Cernusco Sul Naviglio con una data zero al Teatro Agorà, per proseguire poi nelle principali città italiane, fino a toccare ben 14 città diverse da Nord a Sud, concludendo il tour il 21 maggio a Pescara, al Teatro CityPlex. Maurizio Merluzzo, voce e volto poliedrico, è amatissimo per le sue interpretazioni nel mondo del doppiaggio, dello spettacolo e sui social, e ora si appresta a incontrare il pubblico con un tour che si preannuncia unico nel suo genere.

Lo spettacolo '...E se facessi un tour?!?' è un’immersione nel mondo dell’intrattenimento con una formula esclusiva: un mix di comicità, storytelling, musica e interazione diretta con gli spettatori, pensato per intrattenere e sorprendere con ironia e creatività. L’entusiasmo per il debutto ha già spinto l’organizzazione a introdurre nuove date, per permettere a tutti di vivere l’esperienza del live show di Merluzzo, che già promette il tutto esaurito in molte città.

Di seguito, il calendario completo del tour: 21 febbraio - Cernusco S.N. (Mi) Teatro Agorà data zero (nuova data); 25 febbraio - Firenze Teatro Puccini; 26 febbraio - Bologna Teatro Celebrazioni; 27 febbraio - Venaria Teale (To) Teatro Concordia; 1 marzo - Mestre (Ve) Teatro Corso; 3 marzo - Roma Teatro Ambra Jovinelli; 4 marzo Napoli Teatro Troisi; 5 marzo - Bari Anchecinema (nuova data); 6 marzo - Lecce Teatro Apollo; 4 maggio Milano Teatro Manzoni (nuova data); 12 maggio – Palermo Teatro Jolly (nuova data); 13 maggio Catania Teatro Ambasciatori (nuova data); 17 maggio - Prato Teatro Politeama (nuova data); 21 maggio Pescara - Teatro Circus (nuova data). Pensato per i fan che hanno seguito la sua carriera e per tutti coloro che amano lo spettacolo dal vivo, il tour promette una serata coinvolgente e memorabile. Una coproduzione The Best Blend e Produzioni Timide. I biglietti per le date sono già disponibili sulle principali piattaforme.