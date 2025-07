Max Giusti porta in scena 'Bollicine' all'Auditorium Parco della Musica

Dopo una stagione da record, che lo ha visto protagonista assoluto in tv e nei teatri di tutta Italia, Max Giusti si prepara a conquistare anche l’estate con il suo spettacolo di straordinario successo 'Bollicine', in scena giovedì 11 luglio nella suggestiva cornice della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Reduce da un anno artisticamente ricchissimo, segnato dal grande consenso di pubblico e critica per la sua intensa interpretazione ne 'Il Marchese del Grillo' diretto da Massimo Romeo Piparo, e da una tournée teatrale che ha registrato ovunque il tutto esaurito, Giusti torna a vestire i panni dello showman, portando in scena la sua essenza più autentica: quella di un artista capace di coniugare riflessione e comicità, intelligenza e leggerezza. A questo percorso si affianca il successo crescente delle sue parodie in tv, diventate virali sul web e amatissime dal pubblico, che confermano ancora la sua capacità di interpretare, con ironia e acume, i volti e i tic del nostro tempo. 'Bollicine' è il racconto sincero e spiazzante di un uomo e di un artista che, al culmine della sua maturità personale e professionale, decide di 'stapparsi', liberando energia, pensieri e verità.

Un monologo comico, brillante e tagliente, scritto insieme a Giuliano Rinaldi e Marco Terenzi, che attraversa i temi del presente con uno sguardo lucido e mai banale. Tra momenti di confessione e irresistibili derive surreali, Giusti esplora le contraddizioni della contemporaneità: l’amore sempre più precario, le sfide della genitorialità, il retaggio culturale del patriarcato, l’identità televisiva in un’epoca di streaming. Il tutto senza retorica, con il sorriso di chi racconta la realtà senza addolcirla, ma sempre con garbo e profondità. Ad arricchire la serata dell’11 luglio, non mancheranno i suoi celebri personaggi, amatissimi dal pubblico: a cominciare da uno spumeggiante Alessandro Borghese, pronto a portare sul palco la sua cucina creativa e inconfondibile e l’imprevedibile Aurelio De Laurentiis, che potrebbe entrare in scena in uno dei momenti più inaspettati e travolgenti della serata. Ma le sorprese non finiscono qui: per gli spettatori romani, Giusti ha in serbo una serie di inattesi omaggi, incursioni e momenti speciali, pensati per rendere unico questo appuntamento. 'Bollicine' è uno spettacolo che diverte, emoziona e invita a pensare.