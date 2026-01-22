circle x black
Megadeth, esce domani l'ultimo album in studio

Il disco, intitolato 'Megadeth', sarà l'atto finale della band guidata da Dave Mustaine. Il gruppo sarà in Italia con un'unica data il 14 giugno prossimo

I Megadeth
I Megadeth
22 gennaio 2026 | 15.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Poco prima della pubblicazione del loro ultimo album in studio, in uscita domani, i Megadeth regalano un'altra anticipazione, 'Puppet Parade'. Il nuovo singolo racconta: "una vita ordinaria e il modo di affrontarla quando ogni giorno è uguale a quello precedente - svela Dave Mustaine -. Parla di una persona intrappolata in una relazione senza futuro, in un lavoro senza sbocchi, in un'esistenza senza alcuna prospettiva. Tanti di noi stanno vivendo situazioni simili, anche adesso. In 'Puppet Parade' ho cercato di dare forma a questa realtà in cui spesso mostriamo alle persone solo quello che vogliamo che vedano e non quello che proviamo davvero".

I Megadeth - Dave Mustaine, Teemu Mäntysaari (chitarre solista, ritmica e acustica), James LoMenzo (basso) e Dirk Verbeuren (batteria) - hanno già pubblicato tre brani tratti dal nuovo lavoro, intitolato 'Megadeth': 'Tipping Point', 'I Don't Care' e 'Let There Be Shred', e poi annunciato una bonus track davvero speciale: una rivisitazione di 'Ride The Lightning', originariamente co-scritta da Dave Mustaine insieme a James Hetfield, Cliff Burton e Lars Urlich dei Metallica.

All’inizio di quest’anno, Mustaine ha rivelato in un post condiviso direttamente con la sua fanbase mondiale e la Cyber Army che il prossimo album segnerà l’ultimo album in studio dei Megadeth, che hanno venduto oltre 50 milioni di dischi nel mondo e vinto un Grammy (con altre 12 nomination). Ha condiviso l’annuncio dell’album e del tour attraverso il suo alter ego Vic Rattlehead. Il gruppo, al cinema per tre giorni con il documentario 'Megadeth: Behind the Mask', si esibirà in Italia per un'unica data il 14 giugno prossimo al Ferrara Summer Festival.

