In arrivo un’incisiva perturbazione atlantica sull'Italia, in particolare al Nord e su parte del Centro. Piogge a tratti localmente intense e calo termico anche di 8°C .C'è dunque la conferma che si sta per chiudere, in questo modo, un capitolo climatico eccezionale durato ben 108 giorni, iniziato lo scorso 24 maggio.

L'estate 2026 si classifica ufficialmente come la più calda della storia in Italia, anche più della famosa stagione rovente del 2003. A Milano, nei 92 giorni di estate meteorologica (dal 1° giugno al 31 agosto), la colonnina di mercurio ha eguagliato o superato 35°C in ben 35 occasioni. Aggiungendo agli archivi gli 8 giorni canicolari di maggio e i primi 8 di settembre, l'anomalia termica ha dominato la Penisola per oltre 100 giorni consecutivi (108) ricorda iLMeteo.it.

Le tappe del calo

Oggi, mercoledì 9 settembre, il calo delle temperature investirà il Nord e la Toscana. Sul resto del Centro e al Sud la giornata si manterrà ancora stabilmente calda e soleggiata. Domani, giovedì 10, le precipitazioni e il raffreddamento raggiungeranno tutto il Centro. Le massime scenderanno diffusamente sotto i 25°C, trasformando le vecchie minime tropicali notturne nelle nuove temperature diurne. Venerdì 11 e e nel weekend la rinfrescata conquisterà anche il Meridione. Entro il fine settimana l'intera penisola faticherà insomma a superare i 28°C, con Pianura Padana e Toscana stabilmente assestate su valori quasi autunnali tra i 25 e i 26°C.

L’abbassamento delle temperature sarà accompagnato però da una fase meteorologica molto instabile: l'ingresso di aria fredda in quota su una massa d'aria calda e umida favorirà un'accentuata instabilità soprattutto al Nord-Ovest, con rovesci localmente superiori a 100 mm, possibili grandinate e venti di downburst. I temporali si trasferiranno dal Nord-Ovest verso il Nord-Est e, dal pomeriggio del mercoledì, anche sulla Toscana. Durante questo passaggio frontale sarà probabile la formazione di raffiche di vento orizzontali (downburst) e locali grandinate.

Il rischio grandine

Il rischio di grandine, seppur attualmente prevista di dimensioni non eccezionali, coinvolgerà il Nord e la Toscana oggi, estendendosi al resto del Centro nella giornata di giovedì e raggiungendo infine il Sud a partire da venerdì. In sintesi, il fronte atlantico, entrato dalla Francia, porterà pioggia e un calo termico da Nord a Sud nel corso dei prossimi tre giorni, facendoci tornare nelle medie del periodo o leggermente addirittura sotto.

Nel dettaglio

Oggi, mercoledì 9 settembre - Al Nord: instabile con piogge e temporali. Al Centro: peggiora entro sera in Toscana e sugli Appennini.. Al Sud: sole prevalente, locale instabilità sui rilievi.

Domani, giovedì 10 settembre - Al Nord: instabile con piogge e temporali, soprattutto al Nordest. Al Centro: rovesci e temporali irregolari. Al Sud: ultimo giorno di stabilità atmosferica.

Venerdì 11 settembre - Al Nord: torna il sole. Al Centro: rovesci residui. Al Sud: instabile.

Tendenza: weekend con qualche rovescio sparso, mite ovunque con massime al più sui 30 gradi.