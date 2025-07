Il bacio a Eros Ramazzotti e la foto con il nuovo compagno, Nino Tronchetti Provera. Michelle Hunziker, su Instagram, pubblica la foto che documentano le foto della vacanza a Instagram con la 'famiglia allargata'. Nei giorni scorsi, Aurora Ramazzotti aveva pubblicato la foto con la mamma e il papà. Ora è Michelle Hunziker a svelare altri dettagli sulla vacanza di gruppo nell'isola greca. Il rapporto con Eros Ramazzotti è riassunto dallo scatto e dal messaggio che accompagna le foto, compresa quella in cui la showgirl abbraccia il nuovo compagno Nino Tronchetti Provera: "Stare insieme alle persone che ami, vederle stare bene e divertirsi …mi ricarica più di ogni altra cosa al mondo. C’è un momento per lavorare e portare a casa tutti gli obiettivi preposti e poi un momento per far stare bene la tua famiglia e gli amici..In fondo cosa c’è di più bello della condivisione e dell’armonia? Crearla e riuscirci è meraviglioso, rimanere sempre innamorati !!!!!", scrive.