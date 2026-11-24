Un disco che nasce dall'esigenza di trovare se stesso. Mida, alla domanda se ci sia riuscito, risponde senza esitazioni: "Secondo me sì". Sono passati due anni dalla sua esperienza ad 'Amici', dove Christian Prestato, 26 anni, si è fermato a un passo dalla finale. Oggi si apre un nuovo capitolo: venerdì 27 novembre esce il suo primo album, ‘La forma dell'acqua’. Tra colori, elementi della natura e nuove consapevolezze, l'artista si racconta, ripercorrendo le tappe che lo hanno portato fin qui, dall'esperienza nella scuola di Maria De Filippi alle sue radici venezuelane, senza dimenticare il legame con Milano, la città in cui è cresciuto e a cui si sente di appartenere.

Venerdì esce il tuo primo disco, 'La forma dell'acqua'. Da dove nasce questo progetto?

"Dall'esigenza di trovarmi e di capirmi realmente. Nonostante i successi che ci sono stati nelle varie epoche del mio percorso musicale, forse la verità è che, se devo essere sincero con me stesso, ancora non mi ero trovato. Per il mio primo disco volevo assolutamente trovare me stesso e quindi mi sono chiesto, in primis, chi volevo essere e mi sono dato una risposta attraverso le canzoni".

E questa risposta l'hai trovata?

"Secondo me sì".

C'è stata una fase particolare della tua vita che ha ispirato il disco o è il risultato di un percorso più ampio?

"Penso che la musica sia inevitabilmente figlia del proprio tempo e rispecchia quello che stiamo vivendo oggi. Il mio primo disco è sicuramente frutto dell'ultimo periodo della mia vita".

Nei tuoi testi e nei titoli giochi molto con i colori e gli elementi della natura. Pensiamo a 'Rossofuoco', 'Blu', 'Rose Nere'. È una casualità o è un vero e proprio modo di comunicare?

"Entrambe le cose: una casualità e il mio modo di comunicare. Mi viene molto istintivo. Detto questo, il fatto che 'Blu' faccia parte de 'La forma dell'acqua' e che 'Rossofuoco' sia legato all'Ep 'Il sole dentro' non è una casualità. Quelle sono cose pensate. Io, se non ho nulla da dire, generalmente preferisco stare zitto. Quando voglio fare musica, un disco, preferisco avere sempre un concept".

Hai già qualche idea per il prossimo progetto o senti di aver bisogno di tempo e di nuove esperienze prima di tornare a raccontarti attraverso la musica?

"Ho bisogno sicuramente di vivere. Adesso sto già continuando a scrivere cose nuove e ho delle idee per i prossimi dischi. Ho utilizzato gli elementi fino adesso e mi piacerebbe continuare a farlo. Ho già un'idea per il prossimo disco, insomma. Devo vivere tanto e vedere come vanno le cose".

Quanto è cambiata la tua vita dopo l'esperienza di Amici?

"Non mi sento di dire che sia cambiata radicalmente, perché io venivo già da un'esposizione, che è ovviamente non paragonabile a quella di un programma del genere. Facevo già musica e volevo continuare a farla. Amici mi ha dato la possibilità di allungare la vita di questo mio desiderio, sicuramente. La mia vita è cambiata perché le cose mi sono un po' esplose in mano".

Durante il programma Anna Pettinelli ti dava del filo da torcere, mentre Lorella Cuccarini ti ha scelto sin dal primo momento. Porti rancore verso chi non ha creduto in te?

"Sì (dice scherzando, ndr). Anzi, in realtà direi di no. E devo essere sincero con me stesso, quell'epoca lì è finita e non ho nulla da nascondere. Io venivo già da un percorso, ma la scuola ti mette in un contesto in cui sei un allievo e quindi cambia anche la percezione che gli altri possono avere di te. Però, ovviamente, già in quel momento avevo 23 anni e stavo cercando di fare della musica il mio lavoro. E lo era già. Sono andato lì per ampliare il mio bacino e imparare nuove cose".

Con Lorella Cuccarini, invece, sei rimasto in contatto?

"Ogni tanto ci sentiamo. Mi ha anche invitato a un suo spettacolo teatrale, è stata bravissima".

Ricordo quando hai cantato 'Rossofuoco' nel pomeridiano di Amici e Maria De Filippi ti ha portato il disco d'oro. Ti sei emozionato molto. Che rapporto avevi con lei? E com'è Maria lontano dalle telecamere?

"Una persona intelligente, di sicuro. La descriverei così".

E chi è il tuo più grande fan?

"Probabilmente direi me stesso. Poi sicuramente ci sono delle persone da battere. Diciamo che le persone che mi seguono sanno sicuramente quanto io tenga a loro".

Tra queste persone c'è sicuramente anche la tua famiglia. Sei nato in Venezuela, ma sei cresciuto a Milano. La tua famiglia ti sostiene in questo percorso?

"Sì, certo. Sono molto orgogliosi di quello che faccio".

Sei cresciuto tra due culture e due mondi diversi. Ti senti più venezuelano o milanese?

"Sicuramente mi sento più milanese che venezuelano, perché vivo a Milano da sempre. Ogni tanto torno in Venezuela e mi fa sempre piacere. La situazione del Paese a volte risulta anche abbastanza critica, però sono molto affezionato".

Prima di Amici, nel 2021, hai partecipato anche a Sanremo Giovani. Prenderesti in considerazione l'idea di riprovarci?

"No, è un'esperienza che ho già fatto. Io penso alle canzoni, penso ai dischi".