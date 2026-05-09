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'MilleunaCover Sanremo' guida prima serata con il 13,4% e oltre 1,9 milioni spettatori

Nella fascia access prime time, su Rai1 'Affari Tuoi' totalizza il 23,3%

Uomo con telecomando in mano -
Uomo con telecomando in mano - 123RF
09 maggio 2026 | 12.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

'MilleunaCover Sanremo' ha vinto la prima serata di ieri, 8 maggio, con il 13,4% di share. Il viaggio musicale attraverso alcune delle cover più belle del Festival di Sanremo, dal 2015 a oggi, ha incollato allo schermo 1.926.000 telespettatori. Su Canale 5, 'Grande Fratello Vip' ha intrattenuto 1.892.000 telespettatori con uno share del 16,5%. Su Rai2, 'Ore 14 Sera' è stato visto da 1.193.000 telespettatori, pari al 9,6%. Poco sotto, con il 9% c'è 'Quarto Grado' in onda su Rete 4, che è stato visto da 1.129.000 telespettatori.

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Sul Nove, 'Fratelli di Crozza' ha segnato 1.002.000 telespettatori con il 5,7%. Su Italia 1, 'The Amazing Spider-Man' ha radunato 961.000 telespettatori, pari al 6,3%. Su La7, 'Propaganda Live' ha raggiunto 739.000 telespettatori e il 5,3%. Su Rai3, 'The Old Oak' ha ottenuto 608.000 spettatori e il 3,5%. Su Tv8, gli Internazionali di tennis Roma hanno raggiunto 270.000 telespettatori, pari al 1,4%).

Nella fascia access prime time, su Rai1 'Cinque Minuti' ha conquistato 3.761.000 telespettatori, pari al 21%, e 'Affari Tuoi' 4.464.000 telespettatori e il 23,3%. Su Canale 5, 'La Ruota della Fortuna' ha registrato 4.425.000 telespettatori pari al 23%.

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ascolti MilleunaCover Sanremo Grande Fratello Vip Festival di Sanremo
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