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'MilleunaCover Sanremo', stasera 8 maggio: le anticipazioni e gli ospiti

Le canzoni più belle riproposte a Sanremo dal 2015 a oggi

Carlo Conti - fotogramma/ipa
Carlo Conti - fotogramma/ipa
08 maggio 2026 | 15.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Stasera, venerdì 8 maggio, andrà in onda in prima serata su Rai 1 'Millaunacover Sanremo': un viaggio in due puntate attraverso le più belle canzoni della musica di sempre.

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Le cover a Sanremo fanno la loro prima comparsa nel 2004. Ma è soltanto dal 2015, con la direzione artistica di Carlo Conti, che diventano un appuntamento fisso e tra i più amati del Festival.

Un percorso che si snoderà liberamente dal 2015 a oggi, arricchito dalla presenza dei protagonisti di queste serate che racconteranno le loro emozioni ed il perchè della loro scelta.

Da Ditonellapiaga e Tony Pitony, vincitori della serata cover dell'ultimo sanremo con una irresistibile versione swing di 'The Lady is a Tramp', a Nek che nel 2015 riuscì a trasformare la celebre 'Se telefonando' in una hit tutta sua.

Da Elodie e Achille Lauro, con la loro struggente interpretazione di 'A mano a mano' sul palco dell'Ariston nel 2025, a Gianni Morandi e Jovanotti, protagonisti nel 2022 di un medley travolgente.

Tutte canzoni che uniscono passato e presente in un unico filo rosso, per ricordare che la musica non ha tempo.

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carlo conti sanremo milleunacover sanremo rai 1
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