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Ballando con le stelle, la scelta di Monica Guerritore: "In pista senza bandane e parrucche"

L'attrice lo aveva annunciato nella puntata di 'Ballando segreto'

Monica Guerritore - fotogramma/ipa
Monica Guerritore - fotogramma/ipa
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14 novembre 2026 | 07.32
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Monica Guerritore dice basta alle bandane e alle parrucche. Questa sera, nella nuova puntata di Ballando con le stelle, l'attrice scenderà in pista con i suoi capelli. Lo ha annunciato in settimana a 'Ballando segreto': "Possiamo dirlo? Vorrei tornare a essere me dopo tanto tempo", ha detto con grande orgoglio.

L'attrice, una delle figure principali dello show condotto da Milly Carlucci su Raiuno, si appresta a vivere una serata speciale, non solo a livello artistico. Dopo la battaglia contro un tumore al seno, Guerritore si presenterà in scena senza la parrucca esibita sinora davanti alle telecamere. "Togli la bandana, togli le parrucche. Vedremo Monica con i suoi capelli. Mamma mia che emozione, mi stanno venendo i brividi mentre lo dici. E' straordinario", le ha risposto Milly Carlucci emozionata.

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