La data era in programma per l'11 settembre a Villa Mosconi Bertani, si tratta dell'ultima di una serie di eventi annullati

Il Festival della Bellezza di Arbizzano di Negrar ha annullato la lezione-concerto di Morgan in programma l'11 settembre prossimo a Villa Mosconi Bertani di Negrar di Valpolicella, in provincia di Verona. Lo confermano gli organizzatori all'Adnkronos. Il cantante avrebbe dovuto presenziare l'11 settembre prossimo alle 20.30, in una lezione concerto dal titolo 'Icone del rock', ma l'evento "non è più in programma".

L'appuntamento di Negrar è solo l'ultimo di una serie di eventi che coinvolgono il cantautore che sono stati annullati in seguito alla bufera scoppiata su di lui, dopo la pubblicazione da parte di Selvaggia Lucarelli di un articolo e diverse stories relative al processo che vede contrapposti Morgan e la sua ex compagna Angelica Schiatti.

Dopo che l'etichetta Warner, la stessa di Morgan, ha annunciato la volontà di rescindere il contratto con lui per le polemiche suscitate, in un effetto 'domino' ora tanti organizzatori hanno preso la decisione di cancellare gli appuntamenti che prevedevano la presenza dell'artista nella loro rassegna. La stessa Rai, dove il cantante era in predicato di condurre un programma, ha annunciato qualche giorno fa in una nota che tra Morgan e l'azienda non c'è "nessun contratto in essere". Sulla vicenda era intervenuto anche l'attuale compagno di Angelica, Calcutta, prendendo le difese della fidanzata. Morgan ha dato mandato ai legali di procedere nei confronti di Selvaggia Lucarelli, querelandola per diffamazione.