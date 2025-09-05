circle x black
Morta Pia Velsi, la nonna Trieste di 'Parenti Serpenti': aveva 101 anni

L'attrice aveva recitato sul piccolo e grande schermo

Morta Pia Velsi, la nonna Trieste di 'Parenti Serpenti' - (Ipa)
Morta Pia Velsi, la nonna Trieste di 'Parenti Serpenti' - (Ipa)
05 settembre 2025 | 09.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Se n’è andata in silenzio, nel cuore dell'Esquilino, lo stesso quartiere romano in cui ha vissuto per oltre sessant'anni. Pia Velsi, nome d'arte di Elpidia Sorbo, è morta all'età di 101 anni. Attrice di talento, volto noto del cinema e della televisione italiana, Velsi ha attraversato un secolo di spettacolo con la grazia discreta di chi non ha mai cercato la ribalta a ogni costo. Eppure, sulla soglia dei 90 anni, il suo nome era tornato a farsi sentire, non per un premio o un nuovo ruolo, ma per una denuncia amara: quella della povertà.

Aveva raccontato senza vergogna, ma con profondo dolore, di vivere con 500 euro di pensione, pagando 900 euro di affitto. Senza figli, senza parenti, senza una rete di protezione, Pia Velsi era arrivata a un passo dallo sfratto. Solo la Comunità di Sant'Egidio le era rimasta accanto nei momenti più difficili. E pensare che Pia Velsi era stata una delle nonne più amate del cinema italiano: in 'Parenti Serpenti' (1992) di Mario Monicelli aveva vestito i panni di 'nonna Trieste', moglie di Paolo Panelli.

Nata a L’Aquila il 31 marzo 1924, cresciuta a Napoli, cominciò giovanissima a esibirsi come cantante negli anni ’40 con il nome di 'Nuovo Fiore'. La recitazione arrivò quasi per caso, con una sostituzione sul palco del Teatro Petruzzelli di Bari. Da lì, la carriera decollò: teatro di varietà, sceneggiate napoletane, cinema d’autore, fiction televisive.

Ha lavorato con numerosi registi: da Renato Castellani a Nanni Loy, da Luciano De Crescenzo a Steno, fino a Massimo Troisi e Mario Monicelli. Nelle sue interpretazioni c'era sempre un tratto umano riconoscibile: ironia, tenerezza, dignità, malinconia. Era anche apparsa in spot televisivi popolari, come la suora sorridente accanto ad Alessandro Del Piero per l'acqua Uliveto. In tv è stata vista per l'ultima volta nella serie "Tutti pazzi per amore", dove interpretava Filomena, una delle zie di Emilio Solfrizzi.

