L'attore e stuntman Giovanni Cianfriglia, caratterista in numerosi film d'azione, poliziotteschi, spaghetti western e peplum, è morto all'età di 89 anni a Anzio, Roma, dove era nato il 5 aprile 1935.

Esordì giovanissimo come comparsa e controfigura dell'attore e culturista statunitense Steve Reeves nel film "Le fatiche di Ercole" (1958), grazie al suo fisico prestante e atletico. Giovanni Cianfriglia è apparso in 17 pellicole interpretate da Bud Spencer e Terence Hill, quasi sempre in ruoli di comparsa durante le scene di rissa: tra di essi "Anche gli angeli mangiano fagioli" (1973), tutti e quattro i film di "Piedone" (1973-1980), "...altrimenti ci arrabbiamo!" (1974), "I due superpiedi quasi piatti" (1977), "Lo chiamavano Bulldozer" (1978), "Pari e dispari" (1978), "Occhio alla penna" (1981), "Chi trova un amico trova un tesoro" (1981), "Banana Joe" (1982).

Come attore caratterista è stato spesso accreditato con pseudonimi, tra i quali Ken Wood e John Richmond. Ha preso parte a numerosi film, spesso con il fratello Domenico, anch'egli attore e stuntman. Giovanni Cianfriglia è comparso in 173 film, girati in Italia, Francia e Usa sotto la direzione di decine di registi, tra i quali Sergio Corbucci, Michele Lupo, Enzo G. Castellari e Umberto Lenzi. Agli inizi della carriera a Cinecittà girò pellicole in costume come "Il pirata dello sparviero nero" (1958), "Morgan il pirata" (1960), "La guerra di Troia" (1961), "Romolo e Remo" (1961), "Il figlio di Spartacus" (1962), "Una regina per Cesare" (1962), "La vendetta dei gladiatori". In seguito è apparso come comparsa e stuntman in spaghetti western come "Il pistolero segnato da Dio" (1968), "All'ultimo sangue" (1968), "Tre croci per non morire" (1968), "Ammazzali tutti e torna solo" (1968), "Ciakmull - L'uomo della vendetta" (1970), "La sfida dei MacKenna" (1970), "Indio Black, sai che ti dico: Sei un gran figlio di..." (1970), "Arriva Durango... paga o muori" (1971), "È tornato Sabata... hai chiuso un'altra volta!" (1971), "W Django!" (1971), "Sei iellato, amico hai incontrato Sacramento" (1972), "Tutti fratelli nel west... per parte di padre" (1972). Ha recitato anche nei polizieschi con Maurizio Merli.