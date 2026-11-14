Michael John Roberts, regista, produttore e animatore canadese noto soprattutto per il suo contributo ad alcune delle più apprezzate serie animate per adulti degli ultimi anni, tra cui 'BoJack Horseman', 'TripTank' e 'Final Space', è morto mercoledì 11 novembre nella sua abitazione di Los Angeles, circondato dai familiari, dopo una breve battaglia contro un glioblastoma, all'età di 48 anni. La notizia della scomparsa è riportata oggi da "The Hollywood Reporter".

Chi era Michael Roberts

Nato a Toronto il 20 dicembre 1977, Mike Roberts, come era conosciuto, ha costruito una carriera internazionale nel settore dell'animazione televisiva, distinguendosi per uno stile creativo e per la capacità di coniugare comicità, sperimentazione visiva e narrazione. Tra i suoi lavori più importanti figura 'TripTank', serie di sketch animati trasmessa da Comedy Central per due stagioni, dal 2014 al 2016, che aveva ideato e diretto in tutti i suoi 28 episodi. Il programma aveva coinvolto numerosi interpreti e comici, tra cui Bob Odenkirk, Larry David, Zach Galifianakis, Kumail Nanjiani, Niecy Nash e Wayne Brady. Nel 2015 aveva lavorato a 'BoJack Horseman', la celebre serie Netflix con protagonista Will Arnett, occupandosi delle sequenze dei titoli di testa e della regia di alcuni episodi. Nel 2017 aveva diretto diversi episodi di 'F Is for Family', la commedia animata Netflix con Bill Burr, mentre nel 2018 aveva ricoperto il ruolo di supervising director della prima stagione di'Final Space', serie animata di fantascienza trasmessa da Tbs.

Sempre nel 2018 aveva creato 'Dallas & Robo', una serie animata di otto episodi interpretata dalle voci di John Cena e Kat Dennings e distribuita inizialmente su YouTube Red. Appassionato di fantascienza, Roberts aveva descritto il progetto come «Smokey and the Bandit nello spazio», richiamando il celebre film del 1977. Nel 2023 aveva diretto tutti i dieci episodi di 'Strange Planet', serie Apple Tv creata da Dan Harmon. Molti dei suoi lavori più conosciuti, tra cui 'TripTank', 'BoJack Horseman', 'Dallas & Robo' e 'Final Space', sono stati realizzati con il coinvolgimento dello studio di animazione e casa di produzione ShadowMachine.

La carriera

La carriera di Roberts era iniziata in Canada, dopo gli studi di animazione allo Sheridan College, in Ontario. Prima di trasferirsi stabilmente a Los Angeles alla fine degli anni Novanta, aveva lavorato tra Toronto, New York e Londra. Tra i suoi primi crediti figurano le produzioni televisive 'Angela Anaconda', 'The Hoobs' e 'Tales of Rat Fink'. Nel 2012 aveva ottenuto il Juno Award, uno dei più importanti riconoscimenti musicali canadesi, nella categoria Video of the Year per 'Rumbleseat', cortometraggio animato di sei minuti ispirato al genere western e realizzato per la band canadese The Sadies. Nel corso della sua attività aveva inoltre firmato campagne pubblicitarie per marchi come Honda, Kentucky Fried Chicken, Burger King e Abc.

Negli ultimi anni aveva collaborato anche con Mattel Television. Tra i suoi incarichi più recenti figuravano quelli di produttore esecutivo e creativo per 'Hot Wheels Let's Race: Attack of the T-Rex' e di produttore esecutivo per «Masters of the Universe: Tales From Eternia», progetto realizzato da Mattel in collaborazione con Netflix. Aveva inoltre diretto il pilota dello speciale animato 'Backyard Sports' e la prima stagione di 'MrBeast Lab', lavorando anche come sceneggiatore e consulente alla seconda stagione. In un'intervista del 2021 aveva raccontato che da bambino sognava di diventare fumettista. A fargli cambiare prospettiva era stata la scoperta che alcuni effetti speciali del film 'Ritorno al futuroì, tra cui i fulmini della DeLorean, erano stati realizzati manualmente: "Ho capito che quello era il lavoro che volevo fare", aveva spiegato.

Roberts lascia la moglie, l'attrice Bree Williamson, e il figlio adolescente McGreggor, oltre ai genitori Wendy e Teddy, alla sorella Jane e ad altri familiari. In un ricordo pubblicato dopo la sua scomparsa, Williamson ha descritto il figlio come una delle più grandi fonti di orgoglio per il marito, che guardava con entusiasmo alle possibilità e al futuro del ragazzo. Tra i consigli che Roberts aveva rivolto ai giovani professionisti dell'animazione e del cinema, in un'intervista dello scorso anno, c'era un invito a non aspettare l'occasione giusta per iniziare: "Realizzate ciò che volete realizzare. In questo settore tutti vogliono che abbiate già fatto qualcosa. Se siete sceneggiatori, dovete avere una sceneggiatura; se siete registi, un cortometraggio; se siete animatori, un cartone animato". (di Paolo Martini)