È morto Teo Ciavarella, pianista, compositore e direttore d’orchestra. A condividere la notizia è la famiglia, con un post sul profilo Facebook dell'artista: "È con profondo dolore che annunciamo la scomparsa del nostro Teo".

Nato in Puglia sul Gargano, viveva a Bologna. Ha insegnato pianoforte jazz al Conservatorio Martini di Bologna, ha inciso un centinaio di dischi e ha suonato e registrato con importanti musicisti jazz come Gerry Mulligan, Eddie Gomez, George Garzone, Paolo Fresu e Fabrizio Bosso.

Notevole la sua produzione teatrale e televisiva con artisti come Virginia Raffaele, Renzo Arbore, Pupi Avati, Lucio Dalla, Antonio Albanese, Gino Paoli, Gianni Morandi, Enrico Bertolino, Vinicio Capossela, Giorgia, Tiziano Ferri, Malika, Paolo Conte, Paolo Rossi, Kelly Joyce e Claudio Baglioni. Ha diretto per anni la big band dell’Università di Bologna e ha tenuto costantemente seminari e concerti in Italia, Europa, Stati Uniti e Centroamerica.