circle x black
Cerca nel sito
 

Mostra del Cinema, il ritorno di Kevin Spacey sul red carpet: "Amo Venezia"

"Sono felice di essere qui"

Kevin Spacey (Afp)
Kevin Spacey (Afp)
31 agosto 2025 | 23.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo Cannes, anche il Lido di Venezia. Kevin Spacey torna a calcare un grande red carpet internazionale e lo fa sotto i riflettori della 82esima Mostra del Cinema, segnando un altro passo nel suo ritorno sulla scena pubblica dopo la positiva conclusione delle sue vicende giudiziarie. Poche ma sentite le parole rivolte ai giornalisti prima di entrare in sala per la presentazione. "Amo Venezia. Sono felice di essere qui”, ha detto la star di Hollywood all’Adnkronos, dopo aver concesso foto e autografi ai fan assiepati dietro le transenne.

Kevin Spacey, tornato in Italia dopo l’Italian Global Series Festival dello scorso giugno, ha ricevuto un omaggio da parte del sottosegretario alla Cultura, Lucia Borgonzoni.

“Sul red carpet della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia Kevin Spacey ha voluto ribadire il suo amore per l’Italia. Per celebrare questo legame gli ho fatto arrivare un pensiero speciale: una camicia di lino romagnola, stampata a mano con gli antichi timbri di Santarcangelo, simbolo della nostra tradizione. Un piccolo gesto che racconta la bellezza della mia Regione, il fascino del cinema e la forza delle radici culturali che ci rendono unici”, ha scritto Borgonzoni sui suoi canali social.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Mostra Venezia Venezia 2025 Venezia Kevin Spacey Kevin Spacey
Vedi anche
Mostra Venezia, 'Sotto le nuvole' e 'Frankenstein': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Scuola, tra libri e materiale in arrivo stangata da 1.300 a studente
A Venezia Giorgio Armani festeggia 50 anni della maison - Video
Isaac ed Elordi infiammano il red carpet del Lido di Venezia - Video
Emanuela Fanelli al corteo pro Palestina al Lido di Venezia - Video
Corteo pro-Pal, arriva la motonave al Lido - Video
A Venezia festa in onore del regista Guillermo del Toro - Video
News to go
Università, quando inizia l'anno accademico 2025-2026
Julia Roberts, il primo red carpet al Lido dell'iconica 'Pretty Woman' - Video
News to go
Siti sessisti, informativa in Procura a Roma. Meloni: "Disgustata"
Momento storico a Venezia 2025, Julia Roberts sbarca per la prima volta al Lido
Mostra Venezia 2025, 'Jay Kelly' e 'Bugonia': le videonews delle nostre inviate


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza