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Mostra Venezia, Barbara (BeGreat): "Non si può fare business e industria dimenticando il sociale"

Giovanni Barbara - Ufficio stampa
Giovanni Barbara - Ufficio stampa
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11 settembre 2026 | 17.36
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

“Tutti i più grandi player a livello mondiale prestano un'attenzione particolare a iniziative come BeGreat, che è sicuramente un faro".

"Non si può fare business, finanza e industria dimenticando il sociale e non prestando adeguata attenzione a iniziative come BeGreat”. Sono le parole di Giovanni Barbara, presidente BeGreat, all’evento ‘The future is human - Every great story starts before success’, organizzato da Be Great - Growing our sports talent e tenutosi durante l'83esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in svolgimento al Lido fino al 12 settembre 2026.

“Il nostro mondo, purtroppo, sta invecchiando velocemente e probabilmente lo sta facendo senza prestare l'adeguata attenzione ai giovani. Nel pensare a questo tema, non si può dimenticare che lo sport è un elemento che forma i giovani, li fa crescere, li fa diventare competenti e li plasma per far sì che possano avere tutte le competenze per affrontare le nuove sfide della società - spiega - Il sistema, purtroppo, soffre, e questo accade particolarmente in Paesi tradizionalisti come l'Italia. Forse infatti non è chiaro che alla tradizione, che è una componente importantissima che ci contraddistingue, bisogna aggiungere l'innovazione”.

“Se noi, come avvenuto in passato, pensiamo che lo sport sia un divertimento e che tutti gli altri temi siano la centralità si commette un grande errore - Lo sport ha un posto centrale, così come tutte le altre materie, nell'ambito della formazione, della crescita futura e BeGreat ne è un esempio” conclude.

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Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia sport innovazione tradizione
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