Mostra Venezia, nuova versione cortometraggio 'A good food' ideato da Gianluca Mech

Nel 2017, Gianluca Mech ideò il cortometraggio A Good Food, un docufilm dedicato alla dieta mediterranea, a 50 anni dalla pubblicazione del rivoluzionario studio "Seven Countries Study" di Ancel Keys. L'obiettivo di Mech era sensibilizzare adulti e bambini sul tema dell’obesità. A distanza di sette anni, il progetto, prodotto in collaborazione con Morol e interpretato da attori del calibro di Salvatore Esposito, Giorgio Colangeli e la poliedrica Justine Mattera, è stato proiettato per la prima volta nella sua versione rinnovata, nel corso dell'ottantunesima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, presso l'Hotel Des Bains, nello spazio Hollywood Celebrities Village.

"Questo cortometraggio, A Good Food, svela un nemico silenzioso, purtroppo sempre più presente nelle nostre case: l'obesità infantile. Questo racconto ci mostra come il cibo spazzatura stia rimpiazzando la dieta mediterranea, minacciando la salute delle giovani generazioni. Sebbene realizzato sette anni fa, il messaggio è oggi ancora più urgente. Una cattiva alimentazione non solo danneggia i bambini, ma contribuisce anche all'infertilità femminile, aggravando condizioni come la sindrome dell'ovaio policistico", racconta Gianluca Mech, guru di Tisanoreica. "Questa storia ci spinge a riflettere sulle nostre scelte alimentari quotidiane. Guardando questo corto, è possibile rendersi conto di come il cibo spazzatura stia sostituendo la dieta mediterranea, con gravi conseguenze per la salute dei nostri bambini. Questo cortometraggio, benché realizzato sette anni fa, è incredibilmente attuale. Ricordiamo che la lotta contro l'obesità infantile è nelle nostre mani, nelle scelte che facciamo ogni giorno per i nostri figli. Spero che questo racconto possa ispirare un numero sempre maggiore di persone a promuovere un futuro più sano."

Numerosi ospiti sono accorsi per applaudire Gianluca Mech alla presentazione del progetto, tra cui il produttore di Morol Gianluca Cerasola, il tecnico di pasticceria Giacomo Vitali, la dottoressa Daniela Volpato, "Mister Salute Tisanoreica" Omar Polin, l’attrice Elisabetta Pellini, l’avvocato e professore universitario Angelo Maietta, il regista Carlo Fumo, il cast del film Un posto sicuro, oltre a numerosi amici, giornalisti e addetti ai lavori. A margine della conferenza stampa, Gianluca Mech ha offerto qualche anticipazione sul prossimo evento targato Tisanoreica: lunedì 7 ottobre, a partire dalle ore 16, presso la Casa dei Cavalieri di Rodi (Sede dei Cavalieri di Malta, in Piazza del Grillo 1, a Roma), si terrà la terza edizione del convegno "La terapia alimentare nell’approccio alla sindrome dell'ovaio policistico: nuovi scenari", in collaborazione con l'Associazione Culturale Lateranensi Aps, seguita da un concerto musicale.