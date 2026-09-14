Motionless in White, una data a Milano nel 2027 da headliner

Grande notizia per gli appassionati di metalcore: i Motionless in White annunciano l’unica data italiana del 2027, che li vedrà headliner in un cartellone che comprenderà altre 5 band clamorose. I Motionless in White saranno in concerto al Kozel Carroponte di Sesto San Giovanni (Mi) il 16 giugno 2027. Gli altri gruppi protagonisti di questa giornata imperdibile saranno annunciati a ottobre. I biglietti saranno disponibili su MC2Live.it e Vivaticket.com dalle 10 del 18 settembre. Radiofreccia è media partner del concerto dei Motionless in White.