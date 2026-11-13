Il confine tra sogno e realtà, tra ciò che si vorrebbe essere e ciò a cui si è ancora legati, il tempo che passa, sfugge, si dilata o si consuma, e la memoria che riscrive continuamente quello che è stato: è il fil rouge che attraversa l'album dei No Lucifer, che escono con il loro album omonimo (Mint 400 records), già anticipato dai singoli 'Turing', 'Glitch' e 'Lizard Hunt'. La band alt-rock basata a Roma, nel suo album di esordio, 'racconta' la tensione tra il desiderio di fuga e la paura di lasciarsi andare: luoghi che non esistono, ricordi che si deformano o sbiadiscono, routine da cui evadere e persone da inseguire senza mai davvero raggiungerle.

L'album, il primo della band, nasce dalle ceneri di un progetto precedente, interrotto nel 2017, che negli anni si è trasformato fino a diventare qualcos’altro. Nel passaggio, alcuni membri hanno cambiato strumento, Gianfilippo Bonafede dal basso alla chitarra, mentre Fabio Mangiatordi ha continuato a scrivere i brani, pensati all’inizio come un progetto acustico, solo voce e chitarra. La voglia di suonare insieme però non si è mai spenta: la band si è ritrovata nella stessa sala prove di sempre, ha iniziato ad arrangiare quei brani in formazione completa e le canzoni, nel tempo, sono aumentate fino a diventare un disco.

Le influenze dei No Lucifer riflettono le sensibilità diverse dei membri: l’amore di Fabio per i Radiohead, la passione di Gianfilippo per il rock alternativo italiano — da Marlene Kuntz agli Afterhours – mentre Lorenzo D’Angella porta un’attitudine più stoner, tra Queens of the Stone Age e Foo Fighters. I testi e gli arrangiamenti dei brani sono firmati da Fabio Mangiatordi, gli altri sviluppano poi le proprie parti, portando idee che a volte arrivano a modificare la struttura stessa dei brani. Il disco è stato registrato da Igor Pardini e dopo la sua registrazione, si è unita alla band Marina Cristofalo al basso, con cui i No Lucifer hanno già iniziato ad arrangiare nuovi brani, con tanta voglia di tornare a suonare dal vivo.