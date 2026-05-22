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Musica, Cidim alla Notte dei Musei con I Bassifondi

Iniziativa promossa da Roma Capitale in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura e la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e organizzata da Zètema Progetto Cultura

L'ensemble I Bassifondi - (foto Ufficio stampa)
L'ensemble I Bassifondi - (foto Ufficio stampa)
22 maggio 2026 | 12.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Per la prima volta il Cidim Comitato Nazionale Italiano Musica partecipa a La Notte dei Musei, iniziativa promossa da Roma Capitale in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura e la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e organizzata da Zètema Progetto Cultura.

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Sabato 23 maggio, negli spazi del Museo Pietro Canonica, il noto ensemble I Bassifondi guiderà il pubblico in un viaggio sonoro suggestivo all’interno delle mura di una delle sedi museali più note e affascinanti della capitale nel corso di un concerto dal titolo “...E simili persone col tamburello o con lo colascione". Sono previste tre repliche: alle ore 20.30, alle 21.45 e alle 22.30.

Il programma della serata comprende un ventaglio ampio e articolato che include le musiche di Hieronimus Kapsberger, Alessandro Piccinini, Giuseppe Biffi, Santiago de Murcia, Gaspar Sanz, Giovanni Paolo Foscarini, Stefano Calvi, Giulio Cesare Barbetta e Fabrizio Dentice.

“Il liuto e la chitarra barocca del musicista romano Simone Vallerotonda e Gabriele Miracle, con percussioni, colascione e sistro, guideranno il pubblico in un percorso che attraversa canti, danze strumentali e racconti parlati. La grande forza di questo gruppo, che suona regolarmente in Italia e all’estero, risiede nella capacità di far conoscere la modernità della musica antica", spiega il presidente del Cidim Comitato Nazionale Italiano Musica e di AIAM Associazione Italiana Attività Musicali, Francescantonio Pollice.

“Siamo orgogliosi di poter partecipare con questo concerto, dopo aver partecipato al bando promosso da Zètema, a La Notte dei Musei, una manifestazione che per la città di Roma rappresenta da tempo una straordinaria festa della cultura e della gente. Cittadini e turisti che, insieme e in poche ore, possono regalarsi una lunghissima serata dal sapore unico, miscelando diverse forme artistiche”, conclude Pollice.

Maggiori informazioni sulle modalità di accesso all’evento e sulla manifestazione sono presenti sul sito di Zètema e sul sito del Cidim.

Riproduzione riservata
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Tag
Musica Barocca La Notte dei Musei Cidim Comitato Nazionale Italiano Musica
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