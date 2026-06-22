Musica, domani i talenti del belcanto in concerto a Efeso in Turchia

Un grande evento promosso dal Cidim, Comitato Nazionale Italiano Musica in collaborazione con il Consolato d'Italia a Smirne e la Fondazione Leone Magiera: martedì 23 giugno, all’interno della Biblioteca di Celsius di Efeso in Turchia, alle 21.30, si esibiranno i soprani Anna Cimmarrusti e Sara Minieri, il tenore Lorenzo Martelli, il baritono Nicola Farnesi e il pianista Alessandro Zilioli, cinque tra i più brillanti e promettenti talenti della nuova generazione lirica italiana. l programma della serata offre un lungo viaggio fatto di emozioni e canto nelle più gloriose opere realizzate dai più celebri compositori italiani, come Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti, Vincenzo Bellini, Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini.

"Questo concerto in Turchia rappresenta un tassello fondamentale della nostra missione di promozione a livello internazionale dei migliori talenti musicali italiani. Grazie alla sinergia con il Consolato d'Italia e la Fondazione Leone Magiera, non solo siamo in grado di portare le voci di questi artisti in questa splendida città, ma dimostriamo ancora una volta che l'Opera Italiana, patrimonio immateriale dell'umanità Unesco, continua a essere apprezzata, rappresentando anche uno strumento capace di unire i popoli attraverso la freschezza delle nostre nuove generazioni", spiega il presidente del Cidim e di Aiam Associazione Italiana Attività Musicali, Francescantonio Pollice.

“Nell’apprezzare l’unicità e la bellezza del programma che gli artisti italiani porteranno sul palcoscenico, penso sia importante sottolineare anche lo straordinario lavoro della Fondazione Leone Magiera e del CIDIM nel promuoverli anche all’estero. La Turchia ha dimostrato di gradire e apprezzare la musica italiana nelle sue diverse declinazioni, dall’opera al jazz, ed eventi di questo tipo risultano essere sempre di grande interesse”, conclude il dott. Daniele Bianchi, Console d'Italia a Smirne. Maggiori informazioni sul concerto sono disponibili sul sito del Consolato Generale di Smirne e del Cidim.