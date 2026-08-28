Musica, Fontaines D.C. tornano in Italia: una data a Bologna a ottobre

Dopo settimane di rumors ora è ufficiale: i Fontaines D.C. hanno annunciato oggi il loro più grande tour da headliner finora, con venti concerti nelle arene di tutta Europa e del Regno Unito questo autunno. Il tour prenderà il via a Lisbona il 21 ottobre — cinque giorni dopo l’uscita del loro quinto album, ‘Dopamine Chamber’, e si concluderà alla O2 Arena di Londra il 27 novembre. La band irlandese farà anche tappa in Italia con una data il 26 ottobre all’Unipol Arena di Bologna.

L’annuncio arriva alla vigilia di una serie di esibizioni da headliner nei festival di questo fine settimana: Reading Festival (questa sera), Leeds Festival (sabato) ed Electric Picnic (domenica). Il tour porterà la band a esibirsi a Madrid, Barcellona, Bologna, Belgrado, Praga, Łódź, Berlino, Stoccolma, Oslo, Copenaghen, Amsterdam, Anversa e Parigi, prima di una tappa britannica di sei date che toccherà Liverpool, Manchester, Glasgow, Leeds, Birmingham e Londra. I biglietti saranno disponibili per la vendita generale alle 11 di giovedì 3 settembre, su https://fontainesdc.com/pages/live. L’artist pre-sale inizierà alle 11:00 di martedì 1 settembre. I fan che avranno effettuato il preordine di ‘Dopamine Chamber’ presso lo store ufficiale entro le 19 di lunedì 31 agosto avranno accesso alla prevendita per il Regno Unito. Per accedere alla prevendita delle date europee, è possibile iscriversi a questo link https://fontainesdc.com/pages/europe-sign-up entro le 19 di lunedì 31 agosto.

I Fontaines D.C. — Grian Chatten, Carlos O’Connell, Conor Curley, Conor Deegane Tom Coll — pubblicheranno il loro quinto album, ‘Dopamine Chamber’ il 16 ottobre via XL Recordings. Prodotto da James Ford, è il seguito di ‘Romance’ del 2024, certificato platino nel Regno Unito ‘Romance’ - e rappresenta il suono di una band che si allontana con decisione dal linguaggio chitarristico dei suoi primi dischi per approdare alla sua musica più seducente di sempre. Anticipato dal primo singolo ‘Marianne’ l’album arriva dopo i quattro album ‘Dogrel’ (2019), ‘A Hero’s Death’ (2020), ‘Skinty Fia’ (2022), numero 1 nel Regno Unito e in Irlanda, e l’anarchico e caleidoscopico ‘Romance’ (2024). ‘Dopamine Chamber’ rappresenta la loro svolta più radicale: è stato realizzato con Ford tra Londra, la campagna inglese e Palermo, dove Chatten ha registrato le parti vocali in una cabina improvvisata costruita con materassi e cuscini.