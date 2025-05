Musica, galà lirico per 10 anni da cooperazione marocchina-italiana

Il decimo anniversario della cooperazione italo-marocchina per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, organizzato dal ministero della Gioventù, della Cultura e della Comunicazione del Marocco, sarà celebrato martedì 13 maggio all’interno del sito archeologico di Chellah patrimonio dell’Unesco a pochi chilometri dal centro della città, dove è prevista l’inaugurazione di una mostra fotografica e interattiva e la realizzazione di Galà lirico presentato dall’Ambasciata d’Italia nel Regno del Marocco, dall’Istituto Italiano di Cultura di Rabat e dal Cidim (Comitato Nazionale Italiano Musica). Protagonisti dell’evento musicale il soprano Angelica Lapadula, il mezzosoprano Sveva Pia Laterza, il tenore Paolo Mascari accompagnati al pianoforte da Francesco De Poli giovani talenti dell’Accademia Musicale Chigiana che interpreteranno musiche di Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Gioachino Rossini, Vincenzo Bellini e Wolfgang Amadeus. All’importante iniziativa saranno presenti oltre all’ambasciatore d’Italia Armando Barucco, il ministro della Gioventù, della Cultura e della Comunicazione del Regno del Marocco Mohammed Mehdi Bensaid, e la direttrice dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo Isabella Lucaferri.

"Il nostro obiettivo dichiarato da qualche anno è anche quello di favorire la contaminazione culturale e musicale tra il nostro Paese e il Marocco, con il sostegno e il supporto delle istituzioni italiane locali che ringrazio per la fiducia e la disponibilità che offrono alla nostra associazione. Per raggiungere lo scopo ci avvaliamo della bravura di giovani musicisti che selezioniamo con grande cura e nei quali crediamo nella assoluta certezza del talento mostrato ogni volta che salgono sul palcoscenico", spiega il presidente del Cidim e di Aiam (Associazione Italiana Attività Musicali), Francescantonio Pollice. "Felici della collaborazione oramai consolidata abbiamo deciso ancora una volta di avvalerci del Cidim per la celebrazione del decennale della collaborazione fra Marocco e Italia per la preservazione del patrimonio archeologico con un galà lirico presentato in un luogo d’eccezione, che ospita normalmente anche eventi culturali", dichiara la direttrice dell’Istituto Culturale di Rabat Carmela Callea.

Il sito di Chellah "offre una scenografia senza dubbio unica e anche per questo motivo fortemente attrattiva per il pubblico. Siamo certi che i giovani artisti italiani sapranno, come già accaduto in passato, ottenere l’attenzione e gli applausi che meritano anche in questa speciale occasione", conclude Callea. Il concerto in Marocco si tiene nel quadro del progetto 'Giovani talenti musicali nel mondo', frutto della positiva sinergia fra Accademia Musicale Chigiana, Fondazione Accademia Internazionale 'Incontri col Maestro' di Imola e Cidim viene sostenuto dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, attraverso la rete delle Ambasciate d’Italia, gli Istituti Italiani di Cultura e i Consolati Generali d’Italia nel mondo.