Musica, Graziano Riccardi vince concorso di composizione Francesco Agnello

Graziano Riccardi con l’opera 'Quello che ho perso' per violino, violoncello e pianoforte si aggiudica la VII edizione del Concorso nazionale di Composizione Francesco Agnello, promosso dal Cidim Comitato Nazionale Italiano Musica Ets con il sostegno del ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo. La Giuria ha ritenuto di assegnare una menzione ad Alessandro Adamo per l’opera 'Composite Portrait'. A darne la notizia il presidente del Cidim e di Aiam, Francescantonio Pollice.

"Desidero ringraziare i componenti della giuria che hanno selezionato con attenzione le candidature pervenute e contestualmente rivolgere a nome del Comitato i complimenti a questo giovane compositore il cui lavoro ha evidenziato una originale creatività che ha impressionato la commissione giudicatrice - spiega Pollice-. A lui garantiremo oltre a un premio in denaro, la pubblicazione del brano nella collana Stilnovo coedita dal Cidim con le Edizioni Musicali Curci di Milano e l’esecuzione dello stesso in Italia e all'estero a cura di qualificati ensemble. Un riconoscimento importante che auspichiamo possa rappresentare per il vincitore un momento decisivo per lo sviluppo della propria carriera di autore".

"La nostra prima missione è da sempre individuare talenti da promuovere in Italia e nel resto del mondo dove ogni anno organizziamo oltre 200 concerti in 5 diversi continenti, in collaborazione con le maggiori istituzioni che operano all’estero -anticipa Pollice - Anche in questo modo manteniamo vivo un settore, quello della musica classica, che i giovani dimostrano di amare tanto da volerne fare una professione. Esattamente come Graziano Riccardi". La Giuria del concorso è stata presieduta da Silvia Colasanti e composta da Fabio Massimo Capogrosso, Francesco Gesualdi, Piero Niro e Giovanni Sollima.