Musica, i Filarmonici di Roma protagonisti al 'Formello Chigi Festival'

Il Cidim (Comitato nazionale italiano musica), in collaborazione con il Comune di Formello, presenta due concerti di assoluto prestigio nell'ambito del 'Formello Chigi Festival'. Protagonista sul palco sarà la storica orchestra da camera 'I Filarmonici' di Roma che sabato 4 luglio, alle 21, si esibirà a piazza San Lorenzo a Formello con un programma raffinato dal titolo 'Melodia e Virtuosismo'. Il primo appuntamento è dedicato ai grandi capolavori del repertorio classico e barocco con le musiche di Arcangelo Corelli, Antonio Vivaldi, Francesco Geminiani e Franz Joseph Haydn. Il secondo concerto, invece, si svolgerà sabato 18 luglio, nella stessa location, ma accanto ai Filarmonici di Roma ci sarà anche il talento di Alessandro Quarta.

“Alla tradizione orchestrale dei Filarmonici di Roma abbiamo voluto congiungere l'energia travolgente del celebre violinista e compositore Alessandro Quarta, accompagnato al pianoforte da Giuseppe Magagnino - spiega il presidente del Cidim e di Aiam (Associazione italiana attività musicali) Francescantonio Pollice - Quarta è un artista poliedrico che abbatte ogni barriera di genere, riuscendo a portare sul palco un'intensità espressiva capace di catturare in ogni istante e in ogni dove l’attenzione del pubblico. La serata proporrà un viaggio musicale che attraversa velocemente e intensamente più secoli e comprende le musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Tartini, Nino Rota e Astor Piazzolla". “Voglio ringraziare il Comune di Formello per l’opportunità che è stata offerta alla nostra associazione di essere presenti all’interno del ricco calendario di eventi del Formello Chigi Festival - ha aggiunto - Una collaborazione che auspico si possa ripetere anche nella stagione invernale". Gli eventi si inseriscono nel progetto Circolazione musicale in Italia, realizzato con il contributo del Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo.