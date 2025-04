Musica, il pianista Cacciapaglia all'Auditorium di Roma il 24 aprile

Il concerto 'Time to Be' coinvolge anche gli spettatori per creare un evento unico

'Time to Be' arriva al Parco della Musica di Roma il 24 aprile, dove il Maestro Roberto Cacciapaglia, pianista e compositore di fama internazionale, è atteso dopo aver toccato i maggiori teatri italiani ottenendo grandi successi, standing ovation e sold out. Nuova e toccante la dinamica del concerto, che prevede anche il coinvolgimento degli spettatori in armonia con il compositore per creare un evento unico, come non era mai stato fatto prima. Pioniere e paladino di uno stile che dalla solidità del classico porta alla sperimentazione di nuove dinamiche, il maestro farà ascoltare le tracce del più recente album, e i brani più iconici del suo repertorio. Roberto Cacciapaglia segna con l’album che dà il nome al tour una nuova direzione nella sua musica, con la scelta di una formazione essenziale: pianoforte, violoncello, violoncello elettrico e postazione elettronica.

Ne risulta un’atmosfera intensa e coinvolgente data da un suono profondo e puro. A testimonianza di ciò il grande successo in tutti i teatri, le standing ovation e le parole di entusiasmo e stima dedicate dalla critica a un artista che oggi rinnova la concezione del concerto, reso interattivo con il coinvolgimento diretto del pubblico. Il tour è prodotto e organizzato da Baobab Music. L’album “Time to be” racchiude la sinergia tra tradizione e innovazione, tra suono acustico ed elettronica, tra emozione e spiritualità e i brani sono un invito a riflettere sul nostro essere, a ritrovare l’armonia e l’equilibrio in un mondo che spesso ci spinge alla distrazione e a fare senza sosta.

Roberto Cacciapaglia torna a portare la sua musica fuori dai confini italiani: suonerà il 13 maggio a Londra presso la Islington Assembly Hall. "Time to Be' – racconta Roberto Cacciapaglia – è un viaggio che richiama armonia ed equilibrio e a vivere la musica in un modo autentico. Essere musica più che fare musica. Le composizioni guidano verso un ascolto consapevole. Ogni nota è un invito a esplorare il proprio io interiore e a riconnettersi con l’essenza universale che ci appartiene e che ci unisce. In questo progetto la tecnologia non è mai invasiva: è biologica, pensata per amplificare la purezza del suono, restituendo le vibrazioni più sottili che ogni strumento porta con sé. Il tempo citato nel titolo è il tempo di ascoltare, di essere presenti. 'Time to Be' porta con sé un viaggio sonoro che ci guida verso una nuova esistenza consapevole".