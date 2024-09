Musica, il pianista Tommaso Boggian a Berlino con l'Istituto Italiano Cultura

Un nuovo concerto a Berlino, nel cuore dell’Istituto Italiano di Cultura, per Tommaso Boggian, talentuoso e giovane pianista italiano che si esibirà lunedì 23 settembre, alle 19, nell’ambito di “Giovani talenti musicali nel mondo”, progetto promosso dal Cidim (Comitato Nazionale Italiano Musica) e sostenuto dall’Istituto Italiano di Cultura di Berlino in collaborazione con l’Accademia Musicale Chigiana di Siena e con l’Accademia di Imola. Il programma del concerto di Boggian prevede le musiche di Ottorino Respighi, Fryderyk Chopin, Alfredo Casella e Sergej Rachmaninoff.

“Favorire l’ingresso nel mondo musicale nazionale e internazionale dei migliori giovani talenti italiani: per il Cidim un impegno assunto tanti anni fa che portiamo avanti da qualche tempo anche grazie al sostegno degli Istituti Italiani di Cultura all’estero, che hanno sposato con entusiasmo la nostra ambiziosa causa. È così che abbiamo offerto palcoscenici di livello internazionale ai migliori artisti che ci sono stati segnalati dalle scuole più prestigiose, affinché la loro bravura possa essere ascoltata e vissuta in ogni Paese del mondo, oltre che nel nostro”, spiega il presidente di Aiam (Associazione Italiana Attività Musicali) e Vicepresidente del Cidim, Francescantonio Pollice.

“Voglio ringraziare anche questo Istituto Italiano di Cultura in Germania per la disponibilità e l’accoglienza, ricordando che torneremo qui a Berlino, nella stessa sede, il prossimo 24 ottobre con un altro giovane talento, Nicolò Cafaro. Un pianista di poco più di 20 anni che ha già ottenuto prestigiosi riconoscimenti e che senza dubbio ha davanti a sé una carriera di livello che la nostra associazione è ben felice di sostenere in Italia e all’estero”, conclude Pollice. Maggiori informazioni sugli eventi in programmazione sono disponibili sul sito del Cidim.