Musica, Laurie Anderson insignita del Diploma d’Onore dal presidente della Triennale Stefano Boeri

Laurie Anderson è stata insignita questa mattina del Diploma d’Onore (la più alta onorificenza dell’istituzione) dal presidente di Triennale Milano Stefano Boeri. Si tratta, si legge in una nota, di un riconoscimento che celebra la carriera straordinaria dell’artista americana, autrice di un lavoro pionieristico, capace di coniugare la più avanzata sperimentazione con un linguaggio universale e accessibile a un pubblico trasversale.

Il presidente di Triennale Milano Stefano Boeri ha commentato: "Triennale premia, con il Diploma d’Onore, personalità che nel mondo del progetto e della cultura italiana e internazionale hanno saputo lasciare un segno indelebile", ha sottolineato.

Secondo Boeri "Laurie Anderson ha saputo, anticipando i tempi, realizzare un connubio sperimentale e affascinante tra musica digitale, voce, poesia, performance artistica e arti visive. Un intreccio che ha cambiato la storia delle arti performative nel mondo". Laurie Anderson si esibisce questa sera alle 21.00 nel Giardino di Triennale con una versione solista di Republic of Love.