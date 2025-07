Musica, torna il 'Fiuggi Guitar Festival', dal 17 al 20 luglio

Dal 17 al 20 luglio torna a Fiuggi (Frosinone) il 'Fiuggi Guitar Festival'. Giunto alla sua diciannovesima edizione, il Festival vanterà la presenza sia di numerosi artisti internazionali provenienti da tutto il mondo, sia di affermati chitarristi italiani che, durante le giornate del Festival, terranno più di venti concerti oltre alle master rivolte a giovani chitarristi. L’ingresso ai concerti è gratuito e il programma completo è disponibile sul sito ufficiale (www.fiuggiguitarfestival.com).

Ideatore e direttore artistico del festival è il chitarrista e compositore romano Roberto Fabbri, a presentare le serate sarà Francesco Vergovich, conduttore radiofonico di Radio Radio. “L'organizzazione di un Festival Internazionale di Chitarra rappresenta una grande sfida, una sfida avvincente, capace di coinvolgermi con entusiasmo ed in maniera totale. Questa sfida avviene ormai da diciannove anni consecutivi nella città di Fiuggi, città che, attraverso sia la municipalità e le Fonti sia le organizzazioni degli albergatori, ristoratori e commercianti, si sono da subito dimostrati disponibili a sostenerne la realizzazione", racconta il direttore artistico, Roberto Fabbri.

Questo evento, aggiunge Fabbri, "è la prova di come la valorizzazione e promozione del territorio e di conseguenza anche il turismo, possano essere veicolate da manifestazioni dal profilo altamente culturale. La chitarra classica è il perno su cui ruota l'intera manifestazione, che però si apre anche ad altri generi musicali, più "popolari" ma non per questo meno importanti, quali il jazz, il flamenco, la musica sudamericana e popolare".