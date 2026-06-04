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Nameless Festival chiude con 90mila presenze e annuncia date 2027

La kermesse torna al 'Bione' di Lecco dal 4 al 6 giugno del prossimo anno

(foto Andrea Calvitti)
(foto Andrea Calvitti)
04 giugno 2026 | 14.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Dopo aver ospitato oltre 100 artisti tra sabato 30 maggio e il 1 giugno scorsi - tra cui Calvin Harris, John Summit, Fisher, TonyPitony, Halo e Clara - Nameless Festival chiude con 90mila presenze provenienti da tutto il mondo, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi e apprezzati del panorama musicale a livello internazionale. La kermesse è già proiettata alla prossima edizione e annuncia le date per il 2027: il festival si terrà nuovamente al 'Bione' di Lecco dal 4 al 6 giugno. Resta quindi confermata la location sulle sponde del Lario, ritornata dopo qualche anno di assenza, che testimonia la vicinanza che l’evento ha sempre avuto con il territorio e la ricaduta economica che ha su di esso.

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Anche l’anno prossimo ad anticipare l’edizione estiva sarà Nameless Winter, sabato 13 e domenica 14 febbraio a Barzio, scenario del Festival dal 2015 al 2019. I biglietti per l’edizione 2027 sono in vendita su https://namelessfestival.it Disponibili gli abbonamenti per: Nameless Festival; Nameless Winter e Nameless Festival + Nameless Winter. Durante la tre giorni Nameless Festival dell'edizione che si è appena conclusa, gli artisti si sono esibiti su cinque palchi differenti, suddivisi per generi musicali: Main Stage Ploom, Fructis Arena, Nameless Tent, Red Bull Energy Zone e Heineken Stage.

Questa edizione non ha mancato di stupire nemmeno a Festival già iniziato: i nomi a sorpresa, inseriti in line up come protagonisti dell’iniziativa 'Less Names' e senza svelare la loro identità, si sono rivelati all’altezza delle aspettative. Il Main Stage Ploom ha infatti ospitato Edmmaro sabato 30 maggio, Deadroom (sideproject di Svdden Death) domenica 31 maggio e Camoufly lunedì 1 giugno. L’edizione 2026 è stata anticipata dalla Lake Como Music Week, una speciale rassegna di appuntamenti condotti da Damir Ivic che si sono tenuti dal 28 maggio al primo giugno nel centro di Lecco e che hanno offerto agli spettatori una sorta di warm up del Nameless Festival attraverso attività, side events, showcase e talk.

"Questa edizione - sottolinea Alberto Fumagalli, ceo e founder di Nameless Festival - è stata un successo sotto molti punti di vista e posso dire con orgoglio che abbiamo vissuto un Festival straordinario. La sfida era riportare Nameless nel luogo dove tutto è iniziato, dimostrando che un grande evento può essere accessibile, sostenibile e integrato con il territorio. Vedere migliaia di persone raggiungere il Festival utilizzando treni, navette, autobus, percorsi pedonali e biciclette, in modo ordinato e senza particolari criticità, è la conferma che la direzione intrapresa è quella giusta".

E aggiunge: "L’accoglienza e la risposta del pubblico hanno superato le aspettative, ma la soddisfazione più grande arriva dal rapporto che si è creato con la città, con le istituzioni e con le persone che vivono questo territorio ogni giorno. I risultati ottenuti, uniti alle enormi potenzialità che quest’area è in grado di esprimere, ci permettono di guardare al futuro con grande entusiasmo. Per questo posso confermare che anche nel 2027 Nameless Festival si svolgerà al Bione. Lecco e il Bione non rappresentano soltanto la sede dell’evento: sono diventati parte integrante dell’identità e della visione di Nameless".

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Nameless Festival Lecco Bione Lake Como Music Week Less Names Main Stage Ploom
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