Stabilo presenta Stabilo Icons, un nuovo progetto di marca di lungo periodo che intreccia colore, creatività, fiducia in sé stessi e cultura in un racconto condiviso. Ad aprire il percorso è una collaborazione in edizione limitata con Laura Pausini, protagonista della musica internazionale. Dalla prima matita prodotta a Norimberga nel 1855, Stabilo ha conquistato la fiducia di generazioni grazie al suo impegno nella qualità e nell’innovazione. Oggi il marchio amplia il proprio orizzonte, portando la sua identità oltre i prodotti che lo hanno reso riconoscibile, per esplorare nuovi territori culturali. Attraverso l’incontro con personalità, storie ed esperienze significative, Stabilo Icons promuove la libertà di espressione e crea connessioni tra persone e mondi diversi.

Al centro del progetto Highlight What Matters, la piattaforma globale di Stabilo, che nasce da una convinzione semplice: ciò a cui scegliamo di dedicare attenzione racconta qualcosa di noi. Più di uno slogan o di una campagna stagionale, Highlight What Matters è una dichiarazione d’intenti e un filo creativo che attraversa ogni espressione del marchio, dai prodotti agli spazi di vendita, dalle collaborazioni alle iniziative rivolte alla community. È uno spunto di riflessione e un invito ad agire: che cosa merita la nostra attenzione? Stabilo Icons dà forma a questa visione, valorizzando voci originali e la fiducia a seguire la propria strada. Per inaugurare Stabilo Icons, Stabilo e Laura Pausini hanno creato una collezione in edizione limitata che unisce musica, colore ed espressione personale.

Ogni evidenziatore porta la firma di Laura ed è racchiuso in una confezione curata nei dettagli, ispirata alla scenografia del suo tour Io Canto. Dopo il debutto nel mondo del Pop con Laura Pausini, Stabilo Icons esplorerà i territori del design, della moda, dell’arte e dell’educazione. La collezione Stabilo Icons x Laura Pausini ha debuttato a Milano il 18 novembre e sarà disponibile da metà novembre in Italia e su Stabilo.com, per poi arrivare in altri mercati.