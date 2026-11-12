circle x black
Cerca nel sito
 

La Ruota della Fortuna, Nicla Ozenda torna... tra il pubblico - Video

La cantante si è sottoposta a un intervento alle corde vocali

Nicla Ozenda - Fermo immagine La Ruota della Fortuna
Nicla Ozenda - Fermo immagine La Ruota della Fortuna
Segui Adnkronos su Google
12 novembre 2026 | 16.06
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Ritorno a sorpresa a La Ruota della Fortuna. Il programma di Canale 5 condotto da Gerry Scotti ha infatti riabbracciato Nicla Ozenda, la cantante dei Fortuna Six che faceva parte del cast della trasmissione ma che si è dovuta fermare per un problema alle corde vocali.

La cantante, che mancava dal programma dallo scorso ottobre, si è seduta tra il pubblico in studio ed è stata salutata calorosamente da Scotti: "Nicla è venuta a trovarci, ora non può ancora parlare ma può mandare grandi baci", ha detto il conduttore in diretta, mentre le telecamere inquadravano il sorriso della donna, "grazie di essere tornata a trovarci, spero di rivederti presto, sei nel cuore di tutti noi".

Lo scorso 19 ottobre Nicla aveva raccontato di dover lasciare temporaneamente La Ruota della Fortuna dopo che una diagnosi aveva individuato una cisti all'interno di una corda vocale, per cui è stato necessario sottoporsi a un'operazione: "Non vedo già l'ora di tornare, sono sicura che questo stop mi farà tornare più forte di prima", aveva detto, per poi chiarire sui social che continuare a esibirsi avrebbe potuto compromettere per sempre la sua voce.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Usa, sparatoria a Washington con diversi feriti: sospetto barricato in un appartamento - Video
News to go
Stretta sugli influencer, stop alla pubblicità nascosta
Donazione organi, le domande degli studenti nel docufilm "La scelta" - Il trailer
New York, crolla palazzo di tre piani a Flatbush: 8 morti - Il video dall'alto
Buenos Aires, la fuga rocambolesca dell'ex Br Bertulazzi dai domiciliari - Video
Legale Hannoun: "Governo parte civile, chiede 18,5 milioni di risarcimento - Video
A Dublino doppio summit Ue, focus su Ai e Ucraina - Videonews del nostro inviato
Nassiriya 23 anni dopo, Crosetto all'Altare della Patria per l'omaggio ai caduti - Video
News to go
Sanità, 670mila ricoveri fuori Regione nel 2025
Allarmi bomba, Meloni: "Possibili nuovi casi, vogliono solo fare paura ma noi pronti" - Video
Daniele De Rossi: "Il calcio dopo il ritiro? Inguardabili le vecchie glorie con la panza" - Video
Rapine sui mezzi pubblici a Milano: 14 giovani arrestati, il video dei furti


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza