Adam Brody e Leighton Meester insieme sul piccolo schermo: una bella sorpresa per i fan di una delle coppie più amate di Hollywood. Dopo il successo della prima stagione, la serie Netflix che è valsa all'attore un Critics' Choice Award, 'Nobody Wants This', continuerà e Leighton Meester si unirà al cast, come riporta la stampa americana. Il suo personaggio si chiamerà Abby e sarà una mamma influencer che ai tempi delle scuole medie era rivale della protagonista Joanne (interpretata da Kristen Bell).

Non è la prima volta che la coppia si ritrova a lavorare insieme negli ultimi anni: il pubblico li ha già visti nella serie 'Single Parents' e nel film del 2023 'River Wild'. La loro però non sarà l'unica reunion sul set di 'Nobody Wants This 2'. Se il ruolo simbolo della carriera di Adam Brody è quello di Seth Coen in 'The O.C.', quello di sua moglie Leighton Meester viene da un'altra serie cult degli anni 2000, 'Gossip Girl'. Alla serie, dove interpretava Blair Waldorf, lavorò anche Kristen Bell, in qualità di narratrice.

Nella seconda stagione di 'Nobody Wants This' cambieranno gli showrunner: Jenni Konner e Bruce Eric Kaplan prenderanno il posto di Jack Burditt, mentre la creatrice della serie Erin Foster manterrà il ruolo di scrittrice e produttrice esecutiva dello show.