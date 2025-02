Ai Critics' Choice Awards arriva una nuova valanga d'amore dai fan di Leighton Meester e Adam Brody. Lei era Blair Waldorf in 'Gossip Girl', lui Seth Coen in 'The O.C.', due dei personaggi più amati della televisione degli anni 2000, e sono una coppia affiatata da oltre dieci anni e hanno due figli ma i fan sono tornati a parlare di loro grazie al successo della serie Netflix 'Nobody Wants This', in cui Brody ha recitato da protagonista al fianco di Kristen Bell. In questi mesi l'attore ha spesso calcato il tappeto rosso insieme alla moglie e una serata così importante come quella dei Critics' Choice Awards non ha fatto eccezione, per la gioia dei fan. Adam Brody ha vinto il premio come Miglior attore protagonista in una serie comedy: tra i ringraziamenti non è mancato quello a Leighton Meester e subito dopo i due hanno convidiso un lungo bacio.