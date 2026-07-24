Nolan riaccende il mito, l'audiolibro dell'Odissea domina Spotify

Christopher Nolan rimette in moto il mito e il pubblico non resiste. Proprio come i Proci con il canto delle Sirene. 'Odissea' non solo domina il box office, ma trascina con sé anche Spotify, dove l’audiolibro del poema di Omero ha registrato un’impennata senza precedenti. Una doppia onda che parte dalle sale e arriva alle piattaforme, mentre il film debutta con 264,1 milioni di dollari, trasformando l’uscita del film in un rito collettivo: spettatori che attraversano gli Stati Uniti per trovare le sale Imax in 70mm, file interminabili pur di vederlo nel formato scelto dal regista, e già le prime previsioni che lo indicano come uno dei titoli più presenti nella corsa agli Oscar. Al centro della storia c’è Matt Damon nei panni di Odisseo, impegnato nell'epico ritorno a Itaca dopo la guerra di Troia e alle prese con dee, sirene, ciclopi, giganti corazzati e la temibile Scilla. Accanto a lui Anne Hathaway e Tom Holland, moglie e figlio costretti a difendersi da una folla di pretendenti decisi a usurpare il trono. Una rilettura epica che ha riportato Omero al centro dell’immaginario contemporaneo, trasformando un classico di tremila anni in un fenomeno pop.

Il successo del film non si è però fermato alle sale. L'effetto Nolan ha travolto anche Spotify. Secondo i dati forniti all'Adnkronos, con 91 edizioni in 10 lingue, l’audiolibro dell’Odissea di Omero è stato ascoltato su Spotify per un tempo equivalente a oltre 43 anni di riproduzione continua. Tra le 10 lingue c’è anche l’italiano, anche se gli audiolibri non sono ancora disponibili in Italia. Il 17 luglio, giorno dell’uscita del film nelle sale, l’ascolto giornaliero ha registrato un’impennata di oltre il +500% rispetto alla media giornaliera di giugno 2026.

La febbre per l’Odissea è iniziata settimane prima dell’uscita: già ad aprile gli ascolti erano aumentati di oltre il +120% rispetto ad aprile 2025, a maggio di oltre il +240% rispetto a maggio 2025 e a luglio (fino al 19 luglio) è stato registrato un aumento di circa il +680% rispetto a luglio 2025. Da quando è disponibile sulla piattaforma, più di 210.000 ascoltatori unici hanno interagito con l’audiolibro, confermando che il richiamo del mito non si è limitato alle sale, ma ha attraversato librerie, piattaforme e abitudini di ascolto, trasformando Omero in un trend globale (non solo tra i banchi di scuola).