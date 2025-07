Elton John a Venezia, Ed Sheeran in Umbria, Sting in Toscana, Clooney in Lombardia ed Helen Mirren in Puglia

Il fascino delle colline toscane, il mare azzurro della Puglia, il glam del lago di Como. Lo splendore dell'Italia è ormai da decenni nelle mire dei vip hollywoodiani, ma negli ultimi anni si è registrato un 'boom' di acquisti di case, spostamenti di residenza, scelta della seconda casa per le vacanze estive.

L'ultimo caso noto è quello di Michael Madsen, l'antieroe dei film di Tarantino trovato morto ieri a Malibù: in pochi sapevano che l'attore aveva scelto l'Italia per la sua residenza. L'attore nel 2014 aveva infatti comprato casa alle pendici della Maiella, trasferendo la residenza in una piccola casa a Fallo, nel chietino. Ma prima di lui sono decine le star che, scegliendo dove abitare, hanno preferito l'eleganza italiana allo sfarzo americano.

Uno dei casi più noti è quello di George Clooney, la cui Villa Oleandra sul lago di Como ha fatto sognare ed è tappa per i turisti che si avvicendano per ammirarla, almeno da fuori. Il caso invece più 'storico' è forse quello di Sting, che addirittura dal 1997 ha casa in Toscana, precisamente la Tenuta Il Palagio a Figline Val D'Arno. Riportano all'Adnkronos alcuni abitanti del vicinato che la popstar britannica e la sua famiglia siano vicini di casa eleganti e generosi, nonché silenziosi e garbati. C'è poi il caso di Helen Mirren, che - innamoratasi della Puglia e dei suoi fiorenti uliveti- ha preso casa nel Salento aprendo una masseria a Torre Nasparo con il marito Taylor Hackford, diventando parte della comunità locale. Anche Meryl Streep, forse per non essere da meno rispetto alla 'rivale', è rimasta affascinata dalla Puglia, acquistando una dimora a Tricase Porto, in zona Mito, affacciata sul mare.

La Puglia ha colpito al cuore anche l'attore francese Gérard Depardieu che ha scelto il centro storico di Lecce per acquistare una casa. "E' una città che emana una bellezza accecante, sublime", ha spiegato l'attore. E se il fascino di Venezia ha colpito tra gli altri Elton John, che ha casa alla Giudecca e vi si reca per passare del tempo con i figli, è forse l'Umbria la regina nelle scelte dei vip americani. La regione del centro Italia è infatti la meta preferita di attori, registi e cantanti. Dall’attore britannico Premio Oscar Colin Firth, che ha un’abitazione a Città della Pieve dove per anni ha trascorso il suo tempo libero in compagnia della ex moglie, ad Ed Sheeran che ha acquistato a Paciano nella zona del lago Trasimeno. Infine, anche il meno inflazionato Lazio ha i suoi fan: Will Smith ha casa a Sermoneta, con una vista mozzafiato tra le colline.