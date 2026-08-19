Il rock non è andato in vacanza. Anzi. Dopo un’estate che ha portato sui grandi palchi artisti come Queens Of The Stone Age, Kasabian, Interpol e Marilyn Manson, l’autunno raccoglie il testimone e lo rilancia con una raffica di nuovi album. Dai ritorni degli storici protagonisti alle band che hanno negli ultimi anni sono finiti in vetta alle classifiche internazionali, correndo anche per i Grammy, il calendario dei prossimi mesi mette insieme una carrellata di disci che spaziano dal post-punk al metal, dall’alternative al rock più classico. A fare da prologo ci ha pensato già agosto. Venerdì scorso è arrivato ‘One Assassination Under God – Chapter 2’ di Marilyn Manson, secondo capitolo della nuova fase creativa inaugurata con il precedente album e realizzato ancora una volta con Tyler Bates in cabina di regia. Un disco più introspettivo e malinconico, immerso in atmosfere oscure, chitarre aggressive ed elettronica, che conferma il percorso intrapreso dal Reverendo dopo il ritorno sulle scene.

Il 28 agosto è invece il turno degli Interpol con ‘This Mirror Weighs a Ton’. Paul Bankse soci tornano con un nuovo capitolo di una storia iniziata quasi 30 anni fa, dopo un’estate che li ha visti protagonisti anche dal vivo in Italia. Il 4 settembre arriverà invece ‘Act III’ dei Kasabian, nono album della band guidata da Serge Pizzorno, da sempre una certezza tra rock, elettronica, psichedelia e pop. L’11 settembre sarà il turno dei Bloc Party con ‘Anatomy of a Brief Romance’. La band di Kele Okereke torna così alle atmosfere che hanno contribuito a definire il post-punk revival degli anni Duemila, ma con uno sguardo inevitabilmente aggiornato a una scena che nel frattempo è cambiata. Gli Anthrax torneranno protagonisti della scena thrash metal con 'Cursum Perficio' in arrivo il 18 settembre via Megaforce/Nuclear Blast. Il 25 settembre sarà invece la volta di Tom Morello con ‘Everyone Gets Everything They Want’, nuovo capitolo solista del chitarrista dei Rage Against the Machine.

E soprattutto c’è il ritorno dei Queens of the Stone Age. Josh Homme e soci hanno annunciato ‘Perfecth’, il nono album della band, sempre per Matador Records, anticipato dal singolo ‘Easy Street’. Pur non essendoci ancora una data ufficiale la band ha spoilerato qualche dettaglio con un teaser 'splatter' nei giorni scorsi nel quale viene alla fine indicata la data "30 settembre, in arrivo...prima o poi". Dopo ‘In Times New Roman…’ del 2023 e il progetto ‘Alive in The Catacombs’, i QOTSA tornano così a rimettere in moto la macchina del desert rock. Ottobre sarà il mese più affollato. Il 2 ottobre arriverà ‘The Age of Everything’ di Johnny Marr, nuovo album solista dell’ex Smiths, via Bmg, mentre nella stessa giornata è atteso ‘Cancel Me (I’m Tired)’ dei Fat Dog, una delle formazioni più interessanti della nuova scena post-punk britannica, capaci di mescolare elettronica, industrial, punk e dance in un suono volutamente caotico.

Il 9 ottobre arriverà ‘Do Not Dare to Dream’ dei Teenage Fanclub, veterani dell’indie rock e del power pop, mentre il 16 ottobre sarà una delle date più attese dell’intero calendario: quella dei Fontaines D.C. con ‘Dopamine Chamber’, quinto album della band irlandese e seguito di ‘Romance’ del 2024. Prodotto da James Ford, il disco sembra spingere ancora più lontano la trasformazione della band, verso territori elettronici, sintetici e inquieti. ‘Marianne’, il primo singolo, apre un album che guarda alle ansie del presente, dall’intelligenza artificiale alla crisi ambientale, dalla violenza politica alla ricerca compulsiva di stimoli. Nello stesso giorno arriverà anche ‘Cookie Happened’ degli Eels. Un altro ritorno eccellente, quello di Mark Oliver Everett, che da oltre trent’anni costruisce un rock malinconico capace tra ballad, distorsioni e songwriting.

Il 23 ottobre sarà una data da segnare per gli appassionati di heavy metal: Tony Iommi pubblicherà 'From the Dark', il suo primo vero album solista in 21 anni. Il chitarrista dei Black Sabbath torna con un progetto che vede tra gli ospiti anche Brian May. Il 30 ottobre toccherà ai DIIV con ‘Zirp!’, nuovo capitolo di una delle band di riferimento della scena shoegaze e alternative contemporanea. Un disco che si inserisce perfettamente in quella zona del rock americano dove distorsioni, atmosfere psichedeliche e sperimentazione elettronica convivono. E il calendario non finisce qui. Tra gli altri appuntamenti della stagione spicca il ritorno degli svedesi Cult of Luna, il 6 novembre prossimo, con il loro post-metal atmosferico e monumentale, mentre la nuova generazione continua a occupare spazio con band come Nothing But Thieves, previsto il 25 settembre. Lo stesso giorno arriverà anche il 'Live In Krakow' di Till Lindemann, la voce dei Rammstein. l Sex Pistols sono invece attesi di ritorno con 'Filthy Lucre' il 20 novembre.

E qualcuno spera inoltre che, da qui a dicembre ci sia spazio anche per delle chicche. Qualche esempio? Bruce Springsteen ha pubblicato il monumentale box d’archivio ‘Tracks II: The Lost Albums’ a metà 2025, e l'obiettivo di un nuovo lavoro o di ulteriori progetti discografici è auspicato per il biennio in corso. Che il 2026 sia la volta buona per il ritorno del Boss con materiale inedito? Vedremo. Anche per quanto riguarda i Guns N' Roses, Slash ha confermato che esiste del materiale inedito che potrebbe portare a un nuovo album. L'ultimo lavoro a cui Sinéad O'Connor stava lavorando prima della sua scomparsa si intitola invece ‘No Veteran Dies Alone’. Prodotto insieme a David Holmes, il disco era già in gran parte completato ma non ha ancora una data di uscita ufficiale seppur il produttore abbia recentemente pubblicato dei messaggi che la cantante, scomparsa nel 2023, gli aveva inviato mentre stavano lavorando al disco. Per non parlare di Robert Smith, che in più di un’occasione ha aperto al proseguimento del percorso iniziato dopo l’ultimo album di inediti dei Cure ‘Songs of a Lost World’. La band britannica ha in programma altri due album in studio già registrati o in fase di completamento, tratti dalle sessioni originarie del 2019, per un totale di tre dischi complessivi nati da quel blocco di registrazioni e che potrebbero molto presto vedere la luce.